Wifi para todos: el Gobierno lanzará un plan para garantizar Internet en villas y barrios vulnerables

El Gobierno avanzará en los próximos días en un plan para garantizar la cobertura de Internet en las 4.000 villas y barrios vulnerables de todo el país, donde se estima que viven cerca de 4 millones de personas. Abrirán licitaciones para avanzar en el tendido de las redes y el servicio será provisto por empresas que dejarían de pagar el impuesto en concepto de Servicio Universal. Calculan que en el país hay un 30 por ciento de hogares sin conectividad, aunque en algunas zonas hay servicio pero de baja calidad, como Villa Azul e Itatí, que esta semana quedaron en el centro de la escena por los contagios de coronavirus.

El proyecto está siendo elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y según adelantaron a BigBang en los próximos días avanzarán en las normativas para comenzar el proceso de licitación. “La idea es hacerlo con la mayor rapidez”, señalaron desde el organismo. El apuro no es menor si se tiene en cuenta que el 30 por ciento del país no tiene conexión a Internet, y del 70 por ciento restante, no todos acceden a la misma calidad para navegar.

El objetivo es comenzar por las villas, asentamientos y barrios vulnerables. En la Argentina hay alrededor de 4.000, en los que viven cerca de 4 millones de personas, según datos del último censo de barrios populares, realizado en 2018. En cada uno la conectividad es distinta y se presentan situaciones muy diversas: en el Barrio Mugica (ex Villa 31), donde hasta este miércoles había 1.895 casos de COVID-19 confirmados, hay alrededor de 30 puntos de acceso a la red BA Wifi. Los primeros fueron instalados entre 2014 y 2015.

En Villa Azul, el barrio de Quilmes y Avellaneda que fue aislado y en el que hasta anoche había 196 contagiados, hay conectividad pero no 4G, sino 3G. A pocos metros, en Villa Itatí, donde viven más de 40 mil habitantes, ocurre lo mismo.

El asunto de los barrios vulnerables y villas es un punto clave, ya que allí se concentra más del 60 por ciento de las personas que no tienen acceso a Internet. En el Gobierno también creen que un plan de estas características podría ayudar a la creación de puestos de trabajo, a través del tendido de la fibra óptica o las conexiones satelitales. La idea es no sólo llegar a los asentamientos, sino también a zonas rurales donde no hay conectividad.

Para garantizar la cobertura, el Gobierno trabaja en un esquema conjunto con las empresas del sector. La idea es que las empresas dejen de pagar el impuesto del 1 por ciento en concepto de Servicio Universal y ese dinero vaya a un fondo del ENACOM para el tendido de las redes necesarias. “Puede ser que se haga por medio de empresas del sector social, como cooperativas”, detalló un funcionario al tanto de la iniciativa.

INTERNET, TAMBIÉN UN TERRENO DESIGUAL

Aunque parece que el servicio de Internet siempre estuvo ahí, es relativamente reciente en la Argentina. Hace pocos días se cumplieron treinta años de la primera conexión a Internet que se realizó en el país, el 17 de mayo de 1990. Tres décadas más tarde, la pandemia de coronavirus sacó a la luz un problema oculto desde hace tiempo: las dificultades para acceder al servicio que tienen millones de personas, y mucho más si se tiene en cuenta la “virtualización” obligatoria de los trabajos y la educación.

Según detallaron a BigBang desde ENACOM, el 60 por ciento de las escuelas aún no tienen servicio de Internet. Un informe del Observatorio Argentinos por la Educación reveló que uno de cada cinco alumnos de escuelas primarias no tiene conexión a Internet en su hogar.

De hecho, un 23,7 por ciento de los chicos no cuenta con computadora propia ni de su familia. Y el 19,5 no tiene conexión a Internet dentro de su casa. Aunque hay provincias como Tucumán, donde porcentaje de estudiantes sin acceso a Internet supera el 28 por ciento; en la provincia de Buenos Aires el promedio es del 13,5 %.