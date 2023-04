¿Y por casa cómo andamos? Prat Gay pidió denunciar penalmente a Kicillof por sus gestiones como ministro

En una jugada absolutamente pensada para las cámaras y que no tiene razones jurídicas de prosperar, el ex ministro de Hacienda durante la primera parte de la gestión presidencial de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, confirmó que quiere "denunciar penalmente" al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por los dólares extras que según él le costaron al tesoro nacional, por las negociaciones que hizo cuando fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

Para el tucumano, los malos manejos de Kicillof generaron pérdidas de hasta 35 mil millones de dólares. Aunque la acusación no se queda sólo con eso, sino que atraviesa la cifra con el número de la inflación en Estados Unidos de Norteamérica y la lleva a 40 mil millones. El número es muy abultado, pero aun así no alcanza los 57.100 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le brindó a la Argentina en 2018, transformándose en el préstamo más grande emitido por el organismo internacional de crédito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Las declaraciones las dio el economista a Radio Rivadavia por el juicio que perdió el Estado nacional en el Tribunal Superior de Londres, y que significará tener que pagar 1.330 millones de euros por una demanda realizada en 2019 por los bonos cupones que están vinculados al PBI.

"En su momento, denunciamos penalmente a Cristina Kirchner y a Guillermo Moreno porque pagaron de más con el cupón de PBI, porque inflaron el crecimiento económico y había que pagarles a los bonistas por un crecimiento que no había existido", argumentó Prat-Gay.

"El juicio no avanzó, pero quedó demostrado que pagaron de más, calculamos 2.386 millones de dólares. Es inconcebible que vengan bonistas y reclamen que el Gobierno pagó de menos, pero lo que sucedió es que Kicillof cambió la cláusula de cálculo de PBI y los bonistas dijeron que eso fue de mala fe y que, por lo tanto, tienen que ser resarcidos. Eso es absurdo, no podría haber prosperado con una buena defensa del Estado", criticó el ex ministro.

Para el radical, "fue muy desprolijo lo que hizo Kicillof", aunque aseguró que no cree "que eso deba haber llevado a los bonistas a reclamar" lo que acaban de conseguir en Inglaterra.

"Sin dudas, hubo gente que manejó el Estado como si fuera un centro de estudiantes. Ahora están llegando las consecuencias de todas las malas decisiones, de las canchereadas, de las prepotencias, que no pagan ellos, sino todos los argentinos a través del endeudamiento", cuestionó Prat-Gay.

El cálculo que hace el economista es bastante forzado y tiene todos los ingredientes para que sea considerado una acción "para la tribuna". Por un lado porque no habría forma de demostrar que sus estimaciones sean así, algo más que necesario a la hora de enfrentar un juicio penal. Por el otro, los hilos de que es una movida impulsada por los tiempos del calendario electoral se hacen evidentes por la acusación partir desde los medios de comunicación y no desde los tribunales.

Los números

Prat-Gay suma 5 mil millones de dólares que equivalen al 50 por ciento de la compra de YPG a Repsol, tras haber decidido su expropiación.

También le endilga a Kicillof 12.627 millones de dólares por la negociación con los fondos buitres que llevó adelante el polémico Thomas Griesa en Nueva York. "Su estrategia de pelearse con el juez y arrastrar los pies desencadenó una condena firme por el triple del valor original de la deuda", estimó.

Al mismo tiempo, respecto a la negociación con el Club de París, cuestionó al gobernador por aceptar "sin discutir intereses punitorios" 3.633 millones de dólares "sobre una deuda original de 4.955".

A la hora de la deuda bonarense, Prat-Gay le recriminó a su colega que “terminó aceptando todas las condiciones de los bonistas" y que por eso "las obligaciones de pago en los primeros 10 años pasaron de 3.860 millones de dólares en la oferta original a 6.624", por lo que reclama entre la plata malgastada los 2.764 millones que hay como diferencia entre ambos montos.

El integrante de Juntos por el Cambio (JxC) también agregó que todavía están pendientes unos 8.500 millones de dólares por la expropiación de YPF y 2.650 más por juicios similares al que se perdió en Londres, relacionados al pago del cupón PBI.

Fallas en la memoria

La salida de la cartera de Hacienda de Prat-Gay durante el gobierno de Macri no fue en los mejores términos. Para diciembre de 2016 fue imputado por la fiscal federal Paloma Ochoa junto al ex presidente y al entonces presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, por el delito de administración infiel en perjuicio del Estado en relación a la emisión de las Letras del Banco Central (Lebac).

Según la denuncia, en la emisión de esos bonos de deuda a corto plazo por más de 685 mil millones con tasas de más de 40 por ciento anual, manipularon intencionalmente el valor real de la divisa. La representante del Ministerio Público Fiscal en aquel entonces le pidió al juez federal Daniel Rafecas conocer si "los sucesos ocasionaron o siguen causando perjuicios en la economía nacional y/o el erario público".

"La emisión abusiva de ambos títulos de deuda pública –tanto Lebac como bonos de la deuda externa- habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado Nacional en beneficio de determinados grupos económicos quienes, ante la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado y frente a la venta indiscriminada de esas divididas por parte del BCRA, aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores fictos (sic) y sin límite alguno que fueron, fugaron del sistema financiero argentino", denunció Ochoa en aquel diciembre de 2016.