¿Y qué esperaban? La irresponsable pregunta de LN+ a Larreta por la gestión de la pandemia

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó los estudios del canal LN+ y mantuvo un picante mano a mano con Carlos Pagni. Por fuera de las preguntas vinculadas a la feroz interna que mantiene con Patricia Bullrich y de su distancia con Mauricio Macri, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio recibió un insólito cuestionamiento: haber articulado políticas públicas durante la pandemia de Covid-19 junto a Axel Kicillof y Alberto Fernández.

"Te quería preguntar lo siguiente sobre la pandemia", arrancó Pagni. "Cuando aparece la pandemia, vos aparecés al lado del Gobierno nacional y muchos críticos tuyos dicen: 'Ahí hubo un error'; y caracterizan ese hecho como un estilo de conducta de tu parte", disparó el periodista estrella del canal.

Atento a lo que para Pagni era una crítica, Larreta retrucó: "Por supuesto, el estilo de conducta es hacerme cargo, hacerme responsable. Gobierno la ciudad capital de la Argentina, ¿cómo no voy a coordinar con el Gobierno nacional? Porque los que me plantean eso, ¿sabés lo que me dicen? 'A vos políticamente no te convenía estar al lado de Alberto Fernández'. Esa es la crítica".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Lo que me pleanteaban es que tenía que poner mi convenciencia política por encima de la necesidad de los porteños o de los argentinos. Tengo una responsabilidad de gobierno, en ese caso por la vida de tres millones de porteños y otros tantos que entran todos los días. ¿Cómo voy a anteponer mi interés y mi posicionamiento político? Es un disparate especular", reforzó.

No conforme con la respuesta, Pagni resistió en su insólita postura: "Osea que vos no estás arrepentido de esa...". "De ninguna manera. No hago la especulación de si me va a sumar tres votos o me resta dos. Mi responsabilidad como jefe de Gobierno porteño era coordinar primero con la provincia de Buenos Aires, que representa todo el límite con la Ciudad. Y después con el Gobierno nacional, siendo la ciudad capital".

Pero la denominada mesa chica del AMBA, que durante meses se vio plasmada con la postal del presidente, el gobernador y el jefe de Gobierno porteño en la sala de conferencias de la residencia de Olivos, llegó a su fin el día en el que el presidente decidió avanzar con la quita de la coparticipación extraordinaria transferida a la Ciudad durante la presidencia de Mauricio Macri.

En ese momento, la prioridad en torno a las políticas sanitarias tuvo un abrupto final que culminó con el jefe de Gobierno porteño acudiendo a la Corte Suprema para sostener la presencialidad de las clases, incluso cuando todavía los índices de contagio eran elevados.

"También es cierto que cuando el Gobierno nacional tomó decisiones sin consultarme, que me enteré por el diario de cerrar las clases, me planté y les dije que no; porque no fui parte de esa decisión. Les dije que no y me acusaron de asesino, me metieron una denuncia penal, fuimos a la Corte y las clases se mantuvieron abiertas. No es que acompañé siempre al Gobierno nacional", se justificó Larreta.

"La gente, que ya estaba aterrada y angustiada con una pandemia que no teníamos información e íbamos viendo lo que pasaba en otras ciudades; si a eso le sumamos a los políticos peleándonos... hubiera sido una enorme irresponsabilidad y abonado más a la angustia de la gente. Mi prioridad era cuidar a la gente, armar un dispositivo de vacunación", cerró.