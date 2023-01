¿Y si habla usted, gobernador? Bordet mandó a negar su apoyo al pedido de juicio político

Después de que Alberto Fernández terminara de definir la presentación de juicio político que presentará junto a los gobernadores contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, negó haber firmado el documento junto a los otros once mandatarios provinciales que sí lo hicieron.

El entrerriano había sido uno de los que había participado por zoom de la reunión que el Poder Ejecutivo nacional convocó para ayer a las 11, en la cual pulieron el texto presentado y definieron el procedimiento legislativo y judicial de su planteo, aunque casi dos horas después de que se publique desde su entorno salieron a desmentir su apoyo.

"Bordet no firmó el comunicado. Ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte. Participó de la reunión vía zoom. Pero no acompañará la petición", aclararon a la agencia Noticias Argentinas fuentes cercanas a Bordet. "Quizás hubo un error. Sólo traslado la postura del gobernador luego de ver su nombre en la comunicación oficial. Y sin ánimo de contradecir a nadie", agregaron.

Esta no fue la versión que dieron desde Casa Rosada, donde aseguraron que en ningún momento de su participación virtual el mandatario se opuso a lo que estaban planteando sus pares, sino más bien todo lo contrario, que dio señales de conformidad y apoyo.

"Él habló con el Presidente antes de que empezara la reunión y le dijo que acompañaba, y estuvo presente toda la reunión por Zoom, donde se decidió la firma, y nunca dijo que no firmaba. Ahí quedaron que los que no estaban ahí la mandaban digital. Tampoco ahí dijo que él no", detallaron a Infobae.

Otro de los gobernadores que se mostró en dudas de finalmente acompañar la medida fue el chubutense Mariano Arcioni, quien no pudo ser parte de la reunión, y fue reemplazado por su vice Ricardo Sastre, quien también estuvo presente de forma virtual.

Aunque desde la gobernación negaron que esto sea así, ya que aseguraron que mañana sí se encargará de acompañar el pedido de juicio político a Rosatti y la investigación del resto de los integrantes de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Si finalmente Chubut acompaña la presentación, el Gobierno nacional llegará a los 11 apoyos provinciales, sumando a los otros mandatarios que están con el pedido: el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el de Chaco, Jorge Capitanich; el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Formosa, Gildo Insfrán; el de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de La Rioja, Ricardo Quintela y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Quienes ya es un hecho que no serán parte de la presentación son el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el de Santa Fe, Omar Perotti; el de San Juan, Sergio Uñac; el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el de Salta, Gustavo Sáenz; la de Río Negro, Arabela Carreras y el de Neuquén, Omar Gutiérrez.