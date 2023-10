“Ya explotó una bomba”: Milei atacó al Gobierno y afirmó que todos los políticos lo acusan a él

Javier Milei no quedó conforme con la conferencia de prensa luego de que se hiciera pública la denuncia radicada en la justicia por el presidente Alberto Fernández, donde lo acusa a él y a su candidato a Jefe de Gobierno Porteño, Ramiro Marra, de violencia económica y decidió redoblar la apuesta. Esta vez, decidió enfatizar en que la moneda argentina “no vale nada” y en que las acusaciones del mandatario son “falacias”.

Consultado sobre el tema en Radio Continental, el líder de la Libertad Avanza se explayó sobre las críticas del oficialismo y de Juntos por el cambio: “La queja no tiene que ser conmigo, la queja tendría que ser contra el gobierno. Pero en lugar de quejarse contra el gobierno se quejan contra mí. O sea, yo soy el responsable. Pero me comprendes la locura en la que estamos viviendo”, insistió.

“Somos el único espacio político que hemos hecho una propuesta de Gobierno consistente y pensada a 35 o 40 años. Es la primera vez que tenés alguien con un programa a largo plazo, con detalles, especificando cada una de las reformas”, insistió Milei, consultado por su plan de Gobierno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, aseguró que en Argentina “la bomba ya explotó” y que la situación económica es realmente crítica, además de subestimar los dotes de Sergio Massa como ministro de Economía. “Los argentinos pareciera que siempre estamos buscando una explosión lenta. Argentina hace 12 años que no crece, tiene un PBI per cápita que en los últimos 12 años cayó 15%, con 40% de pobres, 10% de indigentes; que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, le cobra impuestos al campo por 70%, o sea que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Tenés dos tercios de los chicos en situación de pobreza y les estás hipotecando el futuro. Explotar, recontra explotó”, aseguró el economista intentando dar precisiones estadísticas, aunque con varias mentiras y datos erróneos de por medio.

Además, Milei no olvidó al espacio de Patricia Bullrich, que también expresó su repudio ante la incitación a la corrida cambiaria y recomendar el ahorro en dólares, a pesar de que no toda la población tiene acceso a la compra y, mucho menos, a un posible ahorro en este momento. “Los economistas de Juntos por el Cambio que criticaron mis dichos, ¿acaso les recomiendan a sus clientes ahorrar en pesos o ellos mismos ahorran en pesos? Son hipócritas”, dijo.

Al respecto, el líder de la libertad avanza sostuvo su postura sobre su modelo económico y explicó: “La inflación distorsiona el sistema de precios. Al dolarizar, baja la tasa de interés y desaparece el riesgo moneda. Eso va a permitir créditos cortos y largos. Va a aparecer el crédito para comprar una vivienda, un auto, para comenzar una empresa”.

Milei, no solamente subestimó a la justicia y desestimó la denuncia del Gobierno, sino que también se atrevió a bromear con la posibilidad de someterse a un psicofísico propuesto el oficialismo “en caso de ser presidente” y aseguró que Massa no rindió ningún examen de economía para ser ministro. “Los números dicen que vamos a ganar. Está discutiéndose si es en primera vuelta o en segunda”, insistió.