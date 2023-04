"Ya no se puede ni alquilar": Larreta y los puntos clave del paquete para propietarios e inquilinos

En el marco de una de las semanas más calientes en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta anunció un paquete de medidas de financiamiento para beneficiar a los propietarios e inquilinos en la Ciudad. De las líneas para poder costear el gasto de acceso a un contrato de locación a los créditos para mejorar las propiedades disponibles en territorio porteño.

"Hoy ya no se puede ni alquilar", reconoció el jefe de Gobierno porteño, al tiempo que señaló: "Hay una ley que no resolvió el tema y la gente no puede esperar los tiempos de la política. Ya no es que no se puede acceder a comprar una vivienda, no se puede alquilar. No hay laburo que alcance, no hay sueldo que alcance y menos en esta situación de inflación, ya totalmente fuera de control".

En concreto, el precandidato a presidente anunció tres programas que se gestionarán a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y que hacen foco en los gastos vinculados al alquiler, la refacción de las propiedades ociosas y el acceso a garantías, entre otros.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Garantía +Fácil

Bonificación de hasta el setenta por ciento del seguro de caución

Refacción +Fácil

Financiamiento para los propietarios que quieran reformar las propiedades desocupadas.

Alquilar +Fácil

Créditos para afrontar los gastos iniciales para ingresar a un alquiler. La tasa de interés se actualizará a través del Coeficiente Variación Salarial y habrá plazos que van desde los doce, hasta los 36 meses.

Además, Rodríguez Larreta anunció el aumento del tope de exención de Ingresos Brutos (que pasará de $75 mil a $220 mil) para aquellos propietarios que tengan una propiedad en alquiler.

También se eximirá del pago del ABL y el impuesto inmobiliario a las unidades alquiladas por un plazo de hasta dos años, con el objetivo de sumar más oferta al mercado que en los últimos meses se contrajo en un 70 por ciento.