Ya tiene fecha: Alberto viaja a fin de mes a encontrarse con el Papa

El encuentro entre Alberto Fernández y el Papa Francisco finalmente ya tiene fecha: será el viernes 31 de enero en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano, según confirmaron ya fuentes de la Santa Sede.

El presidente y el Sumo Pontífice se reunieron por última vez en agosto de 2018 en la residencia de Casa Santa Marta. Paralelamente, en diciembre pasado, la primera dama Fabiola Yañez tuvo un encuentro con Francisco junto a otras cuatro primeras damas latinoamericanas en la inauguración de la nueva sede de la fundación pontificia Scholas Occurrentes.

Neutralidad máxima

Anoche, en diálogo con Gustavo Sylvestre en C5N, Fernández ya había señalado su intención de encontrarse con el Papa. Allí, también expresó que "celebraría" que Francisco "viniera la Argentina", y aclaró que el pontífice "no está en ningún bando, está por encima de todos".

"Es un hombre que cubre su tarea de pastor de una forma tan cabal que solo debería ser motivo de admiración y no ser objeto de disputa interna. Yo no lo quiero hacer. El Papa no es mio, es de la humanidad", sentenció el presidente.

Esa intención de mantener la mayor neutralidad posible en su relación con Francisco es también el motor de la elección de quien será el embajador argentino ante el Vaticano: Luis Bellando, un diplomático de carrera lejano a las vicisitudes políticas nacionales.

Según lo elucubrado ya en medios como Infobae y La Nación, la idea es que Bellando -quien ya fue embajador en Angola- se ciña estrictamente a asuntos protocolares y administrativos, para dejar que los temas políticos sean manejados sin mediadores por Fernández y Francisco.