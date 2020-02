Yacobitti, hombre fuerte de la UCR: "Me hubieran gustado súper consensos, en vez de súper poderes"

Dos días después de salir al cruce en la Cámara de Diputados por los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de la Nación, y en el medio de la negociación por los mismos entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, el diputado nacional y hombre fuerte de la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Yacobitti, recibió a BigBang en su despacho en una entrevista en la que no sólo se refirió a esa disputa, sino también vertió sus impresiones sobre el futuro de Juntos por el Cambio.

-¿Qué cambio a nivel relación con el PRO para que en las últimas tres semanas te hayas convertido en unos de los voceros las posturas que tienen algunos dirigentes de la Ciudad?

-En mi relación con el PRO absolutamente nada. Digo lo que pienso y lo que me parece. Creo que te referís a la votación del Consenso Fiscal.

-Si, pero también a cuando desde la Casa Rosada deslizaron la posibilidad de bajar los fondos de coparticipación.

-Porque los fondos de la Ciudad hay que defenderlos. Yo soy un convencido de eso. Creo que cuando se dice que la Ciudad es rica o que duplicó su coparticipación, como el otro día escuche en la Cámara de Diputado, se miente. En 2016 se aumentó la coparticipación por el traspaso de la Policía Federal que se encargaba, entre otras cosas, de la seguridad en la Ciudad. Es decir que ese dinero ya lo pagaba el Estado Nacional.

No se destinaba a otra acción, ministerio o programa diferente. Lo que si cambió es quién la administra, y en la Ciudad las estadísticas delictivas mejoran año a año desde que se traspasó la Policía.

-Una de las próximas negociaciones de cara al 2020 en materia legislativa es quiénes integran la Auditoría General de la Nación. Y dentro de Juntos por el Cambio hay posturas encontradas sobre sí la presidencia puede ser o no para el ex senador Miguel Ángel Pichetto, tal y como busca el ex presidente Mauricio Macri.

-Cuando uno trabaja para construir un frente político lo más grande posible tienen que discutir los espacios de poder con esas perspectivas. No se puede estar ajeno a ellas. A mí, personalmente, me encantaría que un radical sea el presidente de la AGN. Hasta 2015 lo tuvimos a Leandro Despouy que hizo un enorme trabajo durante doce años. Pero, sí hay tres lugares para la oposición y a la UCR le corresponden dos se hace muy difícil que tenga la Presidencia también.

-Mencionaste la construcción de un frente político lo más grande posible. ¿Cómo vez esta nueva etapa de Juntos por el Cambio?

-El secreto para que Juntos por el Cambio siga unido es que las discusiones de fondo tienen que ser mucho más frecuentes que antes. Con reglas claras sobre cómo vamos a dirimir desde una candidatura a diputado, hasta una presidencia. Y todos tenemos que saber de antemano que esas son las reglas y cómo vamos a saldar nuestras diferencias.

Llegamos a este momento dificil porque no logramos tener los consensos necesarios para sentarnos a discutir una nueva ley de coparticipacion y una reforma tributaria en serio, para que dejen de pagar inequitativamente los que menos tienen https://t.co/lH06fXwEsv — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) January 29, 2020

-¿Y dentro de ese esquema va a haber un rol más preponderante de la UCR que el que hubo en los últimos 4 años?

-La responsabilidad hoy en día de la UCR es ser la columna vertebral de un Juntos por el Cambio cada día más amplio; que colabore con el Gobierno nacional, pero que también lo controle. Los cuatro años anteriores hubo un presidente (Mauricio Macri) que no era radical, sino de uno de los partidos que integran la coalición. Hay un cambio de contexto.

-Ya vamos por el segundo mes de administración de Alberto Fernández ¿qué críticas y elogios encontrás?

-Lleva muy poco tiempo como para poder hacer un juicio de valor. Lo que sí me hubiera gustado que en vez de súper poderes se hubiera propuesto llegar a súper consensos para sacar la Argentina adelante.