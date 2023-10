Yacobitti liquidó al líder del Pro: “Para Macri era lo mismo si ganaba Milei o Bullrich”

Juntos por el Cambio pende de un hilo después del sorpresivo anuncio de Patrica Bullrich y Luis Petri, en el cual le dan abiertamente su apoyo a Javier Milei para que “sus votantes” emitan el sufragio a favor de La Libertad Avanza, sin realizar ningún tipo de consulta -según confirmó el mismísimo jefe de Gobierno porteño y mano derecha de Macri, Horacio Rodríguez Larreta- al núcleo duro del PRO y muchísimo menos a la UCR, que también pertenecía, hasta ayer, al partido.

Tras el enérgico repudio del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y del senador Martín Lousteau, la UCR pidió no solamente la expulsión de Petri del partido, sino también coherencia para el resto de los dirigentes políticos. En este sentido, Emiliano Yacobitti, diputado de la UCR, se manifestó en esta misma línea y aseguró que la conferencia de prensa estuvo mal y fue un “verdadero papelón”.

Así lo manifestó en diálogo con Futurock, donde resaltó también que no le sorprendió para nada que Mauricio Macri 'operara desde las sombras’. “Yo siempre pensé que él se había ocupado de que Juntos por el Cambio fracasara porque en su momento no había podido incluir a Milei juntos por el cambio como uno de los candidatos, si uno se pone a mirar para atrás, las cosas que hizo tienen que ver con eso.”, explicó.

“Para Macri por lo menos era lo mismo si ganaba a Milei o si ganaba a Patricia Bullrich, ni hablar Larreta, ahí si no era lo mismo porque pensaba la cosa para adelante de una manera distinta”, dijo el dirigente de la UCR y luego prosiguió: “Lo de Patricia sí me sorprendió porque me parece que cometió un error, por lo menos me parece que se podían haber guardado la forma por el frente político, una cosa es si vos estás en un frente político y tenés que tomar una decisión y vas a la mesa del frente, discutís”.

Yacobitti remarcó que Juntos por el Cambio como fórmula ya no existe más y que fue una decisión que se tomó sin consultarle a nadie. “Me parece que es auto excluirse Juntos por el Cambio y me parece incluso podría el desastre podría haber sido de otra manera, pero bueno es una decisión que tomaron ellos. Cuando digo ‘ellos’ no digo el PRO”, sentenció.

Además, aseguró que el electorado debe estar muy decepcionado de haber escuchado la alianza entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza: “Nos votó para hacer un espacio opositor que gestione provincias, municipios, en un espacio opositor a nivel nacional, que se ocupe de poner límites cuando alguna fuerza política que gobierne quiera hacer cosas que vayan contra nuestros valores apoyarlas, si es que creemos que están bien, que muchas veces hace falta, más que el que gana las elecciones en el Congreso para poder llevar transformaciones adelante, y proponer cosas cuando creemos que tenemos ideas alternativas. Ese es nuestro lugar”, sentenció Yacobitti.

Además, el dirigente de la UCR aseguró que la actitud de Bullrich no es una persona genuina y que “cometió un error gigantesco”. “Para mí está equivocada. Si vos decías que el otro en el debate era peligroso porque quería vender bebés y que lo vinculabas con la trata de personas, esa política, y el otro decía que vos eras una asesina que ponía bomba a los jardines de infantes y ahora al minuto se juntan, se dan un abrazo y dicen ante para salvar la república vale todo no es coherente”, insistió y recalcó que lo más importante es entender que hubo una parte de la sociedad que confió un voto y hoy se siente decepcionada.

“Hay dos cosas que hoy podés hacer para evitar que gane Milei. O podés votar a Massa o podes votar en blanco y empuñar tu voto. Las dos cosas son favorables a que pierda Milei, porque el que ganó las elecciones o el que ganó la primera vuelta por un amplio margen es Massa”, resaltó Yacobitti, quien se lamentó de que esta jugada haya ensuciado la imagen de muchos dirigentes que, como él, están, totalmente en desacuerdo con los ideales y las propuestas de La Libertad Avanza.

Acerca de la postura de Rodríguez Larreta, el diputado aseguró que es probable que el discurso del jefe de Gobierno estuviera pensado para los dirigentes de la UCR. “Hoy también me imagino que debe haber un diálogo dentro del PRO para ver quién piensa cada cosa, quién hace cada cosa, no debe ser fácil esa situación”, reflexionó.

Por último, indicó que es probable que si el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hubiese presentado como único candidato de Juntos por el Cambio, el panorama sería otro: “Yo estoy seguro que si nosotros hubiésemos entrado un balotaje entre Rodríguez Larreta y Sergio Massa, obviamente que yo hubiese votado a Larreta porque era el espacio donde estaba, pero seguramente todos estarían mucho más tranquilos y la sociedad argentina estaría más tranquila”, dijo.