"Yo decido cuándo y cómo se vota": Larreta anunció el desdoblamiento de las elecciones en CABA

La decisión de Mauricio Macri de bajarse como precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC) trajo un nuevo escenario donde el empresario busca ser la persona fuerte del armado de su espacio de cara a las elecciones de este 2023, al igual que lo es su rival, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Frente de Todos (FdT). Aunque ambos líderes se encuentran con la misma problemática: no les hacen caso.

Esto se evidenció con la decisión que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tomó recientemente: el desdoblamiento concurrente de las elecciones, lo que hará que la CABA vote el mismo día que las nacionales, pero con distintas formas electorales, ya que los cargos locales se harían con Boleta Única (electrónica o papel).

Justamente, la decisión de Larreta es parte de una propuesta que realizó el diputado nacional Martín Lousteau, que ya estuvo muy cerca de ganarle el ballotage al mandamás porteño en 2015. Esto duplicó las críticas de Macri, quien no quiere regalarle la CABA a los radicales, ya que es el principal bastión del PRO, y sospecha de que ambos referentes porteños ya negociaron a espaldas de él.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Obviamente, Larreta no sólo desmintió esta percepción sino que instaló que tiene dos precandidatos como los ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña, preparados para quedarse la Ciudad en nombre de su partido. En este punto Macri también comenzó a discutir para que se bajen todos los que aspiran al cargo para allanarle el camino a su primo Jorge Macri, a quien considera uno de los leales a él dentro del armado.

Si bien no está planteada una división antes de las elecciones, la escalada de discusiones entre el ex presidente y quien fuera su ladero durante tantos años, promete crecer una vez terminen las elecciones sea cual sea el resultado. Es un hecho que hay elementos que invitan a esto, como el apoyo que recibió Larreta por parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, quien respaldó al porteño en su decisión y lo apoya de cara a la lucha por llegar al sillón de Rivadavia.

"En la Ciudad de Buenos Aires tenemos código electoral y el mejor sistema para elección de nuestros representantes: Boleta Única. Usar este mecanismo es reafirmar nuestra autonomía",argumentó el diputado nacional Maximiliano Ferraro, principal socio de Carrió en la CABA. "Desde 1996 todas las elecciones a jefe de Gobierno fueron desdobladas y sólo en 2019 hubo una excepción. Las reglas electorales están definidas por ley, son muy claras y deben ser cumplidas", agregó.

El rechazo de Macri a la decisión de Larreta tomó estado público durante el domingo, cuando el ex mandatario dio una entrevista a Radio Rivadavia donde dejó en claro que estaba en contra del desdoblamiento. Aunque luego de ese diálogo, decidió refrendar sus palabras en una serie de posteos en redes sociales.

"Claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas", escribió en su Twitter. "Que la política piense que por cambiar las reglas electorales en un año electoral los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocerlos. Los porteños son autónomos, son libres y son independientes. Eligen a quien ellos quieren votar y a quien mejor los representa". añadió.

"No cambiar las reglas electorales en un año electoral es un valor de JxC. La mayoría del PRO está en desacuerdo: hacerlo sería ir en contra de lo que hemos hecho. No podemos complicar la vida de la gente, perjudicarlos y malgastar su plata por especulaciones o maniobras", continuó Macri. "Los argentinos estamos cada vez más claros y decididos a favor de un cambio y con menos paciencia para atropellos y abandonos. Tenemos que ser respetuosos, no complicarles la vida y no estar cambiando las reglas creyendo que de esa manera se los va a manipular en algo", concluyó.

El anuncio de Larreta fue una demostración directa de que está dispuesto a todo por vencer a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en las internas de JxC. Que no haya respetado la postura de Macri es una jugada arriesgada que puede llegar a inclinar la balanza a la hora de que el ex presidente elija a su candidato en la interna. Algo que hasta el momento no hizo, ya que se sentó con ambos en el evento de la Fundación Libertad de fines de marzo. Pero el panorama cambia todo el tiempo, y su posición también puede hacerlo.

El anuncio de Larreta