"Yo planté la semilla y ahora...": Macri arengó el "Bullrich presidenta" y le bajó el precio a Larreta

El ex presidente Mauricio Macri reiteró que "no está anotado" en la lista de precandidatos de Juntos por el Cambio y, en ese marco, señaló que se "imagina" a la titular del PRO, Patricia Bullrich, como mandataria nacional.

“Yo no me he anotado y trabajo por los valores, las ideas”, subrayó el ex presidente, que se refirió a Bullrich y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en sus respectivas aspiraciones nacionales.

Sobre su futuro personal, expresó: "Yo siento que puse la semilla, pero ya el árbol es de todos los argentinos. Esto de creer en la superación personal, en la innovación, en ser parte del mundo, en que nos podemos modernizar, que somos capaces ya es un sentimiento muy compartido y es algo que ya avanzó".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Macri elogió a su ex ministra de Seguridad que pelea por la candidatura y la definió: "Es una luchadora y persona genuina en lo que expresa. Me la imagino como presidenta y por algo está trabajando y caminando".

Al hablar de Rodríguez Larreta, el fundador del PRO señaló que es un dirigente "joven" que "está intentando transmitir con más convicción lo que quiere hacer". También dijo que está "bien contenido en lo familiar" para gobernar el país y habló de su reciente blanqueo de noviazgo con una funcionaria porteña, al indicar que le parecía bueno verlo bien.

“Él ya demostró que tiene vocación y que quiere competir y está trabajando en eso. Y veo en él una evolución”, expresó en declaraciones al canal de noticias TN.

Macri, a la vez, se refirió a la postulación de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y dijo que "es una dirigente muy valiosa" que “vivió de forma muy traumática la experiencia de la Provincia".

“Está buscando su lugar, y tiene que transmitir ideas y valores, y por ahí puede conquistar un voto. Agrediendo a otros de la coalición nadie va a sacar un solo voto”, aseguró.