"Yo soy bonaerense": Grindetti chicaneó a Santilli y puso primera en la interna de Juntos por el Cambio

La dura interna que amenazó con romper Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional la semana pasada, parece haber desembarcado con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Esto es porque el intendente de Lanús y precandidato a gobernador, Néstor Grindetti, no dudó en utilizar munición pesada contra su rival en las PASO y vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para golpearlo en donde más le duele.

"Yo soy bonaerense, nací y viví toda la vida en la provincia", disparó Grindetti ante Futurock, y sin ninguna inocencia de la razón para decirlo. La chicana contra su competidor se basa en que Santilli está muy lejos de serlo, aunque se transformó en pre candidato por parte del lugar de la interna que encabeza el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, gracias a sus mediciones y su postulación bastante tiempo antes que los demás.

Durante la entrevista que le realizaron, el también presidente de Independiente dio su punto de vista sobre las razones por las que está más preparado que su rival. "Fui intendente ocho años de un municipio de una sección electoral compleja, con 500 mil habitantes, además fui ocho años ministro en la Ciudad, lo que me da un amplio conocimiento del funcionamiento del estado", aseguró.

También se refirió al evento que puso en riesgo la unidad de la coalición que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, el pedido de Larreta y su espacio de ampliar JxC con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y otros referentes que vienen del peronismo y otros espacios, y criticó con dureza la posición de integrarlos. "A mí no me gusta nada. No me gusta cambiar las reglas o el orden de una disputa sobre la marcha. Veo una inconsistencia, si no está con nosotros en Córdoba por algo es, algo no compartimos con él. Que se integre de golpe, requiere de explicaciones que yo no se las encuentro", cuestionó Grindetti.

"Esto le hizo un daño importante a nuestra gente en Córdoba que la gente no termina de entender", expresó el intendente bonaerense, quien se refiere al hecho de haber lanzado la propuesta de integración a 15 días de que se celebren las elecciones en Córdoba, generando una posición de debilidad de parte del candidato local de JxC, Luis Juez, ante las fuerzas del oficialismo provincial que encabeza Schiaretti.

"Ya no va a poder concretarse. Yo soy de ampliar, como dice Horacio, pero requiere un tiempo, una discusión y búsqueda de consensos. Hay una diferencia entre reunirse detrás de un propósito y amontonarnos", comparó Grindetti.

"Horacio está haciendo concesiones hoy para llegar al poder, para mí eso es arena movediza, nosotros sostenemos que llegar al poder como estamos y luego hacer acuerdos", sumó Grindetti a la hora de diferenciarse del larretismo.

También reconoció que a partir de que Patricia Bullrich, su jefa política en la interna de JxC, lo designó precandidato, recibió todo el apoyo de Mauricio Macri. "Habitualmente lo veo para pedirle comentarios y consejos", confesó, tras asegurar que no existió un acto por parte del ex presidente "para presionar" y que él sea elegido como candidato único del espacio.

Sobre Cristian Ritondo afirmó que le gustaría que encabece la lista de diputados. "Está en nuestros equipos territoriales y en los técnicos. Está totalmente integrado, me pone muy contento, nos entendemos muy bien, ojalá podamos cerrar con él encabezando nuestra lista de diputados", señaló.

Respecto a con quien espera compartir la fórmula y que vaya en el cargo de vicegoberrnador, Grindetti se mostró como "partidario de que sea alguien del interior y de los otros espacios que integran la coalición", por lo que están "esperando a la convención de la UCR bonaerense".

Por su parte, Santilli la semana pasada dio una entrevista a una radio local de Coronel Dorrego y se mostró totalmente opuesto a elevar el tono de la interna. "No puedo entender lo que a veces estamos haciendo. Toda esta discusión nos está dañando mucho, soy de los que no generan esas peleas públicas porque me parece que no suman. Todo lo contrario, restan", declaró el porteño.

"No me van a encontrar en el barro, tenemos que ensanchar nuestra coalición y hacerla crecer, competir y que la sociedad decida, para después ganarle al kirchnerismo", agregó en relación a la discusión nacional acerca de sumar a Schiaretti, a la cual calificó como "una batalla de valores".

Durante aquella oportunidad, Santilli reivindicó su anterior campaña en la provincia, donde le ganaron "al kirchnerismo", con una PASO previa en la que se enfrentó al radical Facundo Manes, a la cual calificó como "una competencia sana, propositiva" en la que "hubo algún chispazo al principio", pero que luego se apagó rápidamente "para que no se produjera ningún tipo de incendio".

"Es el mismo desafío que tengo este año, voy a comportarme de la misma manera. Este nivel de peleas públicas nos está dañando mucho", prometió Santilli, cuando todavía no había escuchado el dardo sobre el lugar de nacimiento que lanzó su rival.

La carrera entre ambos competidores de cara a conseguir la candidatura promete ser difícil y estar llena de duros cruces entre ambos. La esperanza de poder recuperar el territorio que gobernaron con María Eugenia Vidal entre 2015 y 2019 no se pierde, pero será difícil que no salgan debilitados si continúan tirándose con armas de grueso calibre.