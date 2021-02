Zulemita contó que su hermano Máximo no viajará al país tras la muerte de Menem

Carlos Menem falleció el domingo a los 90 años y sus restos fueron inhumados el lunes en el Cementerio Islámico de la ciudad bonaerense de San Justo, luego de ser velados en el Congreso Nacional.

En ese contexto, Zulemita, la hija del ex presidente, confirmó que, por ahora, su hermano Máximo Menem Bolocco, el hijo que tuvo el riojano con Cecilia Bolocco, no tiene previsto viajar a la Argentina.

La aclaración de Zulemita surgió luego de que trascendiera un pedido de autorización al Gobierno argentino para viajar hacia La Rioja dirigido a ministros y funcionarios nacionales del área de Salud, Turismo y Transporte. En la solicitud se indicaba que el vuelo privado iba a realizarse desde Santiago de Chile directo a la provincia de La Rioja por “razones humanitarias”, a fin de “atender una situación familiar”.

La solicitud, indicaba: “Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en virtud de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, a efectos de solicitarle por estrictas razones humanitarias, autorización para el vuelo privado proveniente de la ciudad de Santiago de Chile, Chile, con destino final en el aeropuerto de la Provincia de La Rioja, el día 16 de febrero de 2021".

El documento, a su vez, detallaba que iban a trasladar a dos ciudadanos chilenos: "El hijo de ex presidente Argentino Carlos Menem, y su madre y ex esposa, a fin de atender una situación familiar. Se valorará la atención que brinde a la presente solicitud para una resolución favorable a la situación planteada".

La herencia de Menem se repartirá entre sus hijos.

Según reveló Zulemita, habló con su hermano Máximo podo después de la muerte de su papá y resaltó que no está previsto que viaje hacia La Rioja, provincia donde hacía tiempo el ex primer mandatario no residía.

Quiénes se repartirán la herencia

Tal y como ocurre siempre que fallece una personalidad pública que manejaba, a su vez, un importante patrimonio, su herencia es el tema que se roba la atención de propios y extraños.

Entre los herederos de Menem se encuentran Zulemita, Carlitos Nair, Máximo Menem Bolocco y Antonella Menem, la hija de Carlos Menem Jr. La relación entre todos no es la mejor y muchos de ellos no veían al ex presidente desde hace varios años.

Sin ir más lejos, la que lo cuidó hasta su último día fue Zulemita, acompañada de Carlos Nair, mientras que Antonella confesó en varias entrevistas que hacía tiempo que no hablaba con el también ex senador.

Máximo Bolocco es hijo de Cecilia Bolocco.

Al mismo tiempo, si bien la relación entre Carlos Saúl y su hijo Máximo era buena, también era muy distante ya que el joven reside en Chile junto a su mamá.

Así, entre ellos cuatro se deberán distribuir el patrimonio de Menem que, según su declaración jurada, está compuesto de 26 terrenos en Chilecito, en La Rioja, de los cuales solo es poseedor del 50% (la otra mitad es del ex intendente de Córdoba Germán Kammerath Gordillo).

Cada terreno tendría sólo un metro cuadrado y su valor informado es el valor fiscal de ese metro cuadrado. El problema fue que Menem jamás informó las dimensiones reales de los lotes y mucho menos los informes de dominio. En la declaración jurada de la oficina anticorrupción dice que la suma de todos los terrenos superarían los 12 millones de pesos de valor fiscal, según reveló la revista Noticias.

Antonella Menem es la hija de Carlos Menem Jr.

El ex presidente también era poseedor de valiosas obras de arte, dinero en efectivo en el país, dos autos y acciones de la empresa Telecom. Cabe destacar que la casona en el Belgrano R donde Menem pasó sus últimos días antes de ser internado le pertenece a Zulemita, al igual que la emblemática propiedad en Anillaco, La Rioja, que alguna vez perteneció a Menem y que ahora es de su hija mayor. Esta última se convertirá en museo.