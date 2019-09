Zulemita Menem reveló su doloroso paso por Olivos como "hija del poder" y habló de Florencia Kirchner

Zulemita Menem habló de todo en una entrevista radial, en la que no sólo recordó algunas cuestiones complicadas de su adolescencia, sino que además se solidarizó con Florencia Kirchner por su situación judicial y de salud. “Los hijos no tenemos nada que ver”, sostuvo en declaraciones a FM Milenium.

La hija del ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem blanqueó que recibió varias propuestas para ser candidata en estas elecciones y que el motivo de su declinación fue un pedido de su hijo mayor, Luca. “Me lo pidió él y lo acepté. No descarto una candidatura en el futuro”, agregó.

Durante la entrevista también se refirió a lo que fueron sus años como la hija del presidente y lo que le tocó vivir. "No disfruté de mi juventud; siempre iba con custodios que me impedían salir con un noviecito por ahí. Después acompañé mucho a papá y conocí a grandes personalidades", afirmó.

"A Florencia (Kirchner) la acusan de algo que no está probado. Para una madre es muy duro. ¿Si ella (Cristina) no va como candidata a Presidenta por eso? Es probable", consideró a lo que agregó: "Los hijos no tenemos nada que ver. La pasé mal. La exposición fue muy dura".

Las otras definiciones de Zulemina Menem