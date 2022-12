A dos días del partido con Países Bajos: la desopilante charla de Lionel Messi en el Twitch del Kun Agüero

El próximo viernes se disputa el partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final y Sergio Agüero lo sabe. Es por eso que no solo decidió realizar una transmisión en vivo en su canal de Twich y consiguió lo que pocos pueden durante el mundial de Qatar 2022: una entrevista con el 10.

Lionel Messi le escribió en su día libre, le dijo de salir juntos en un stream y el Kun aceptó. Si bien para cualquier otra persona esto podría ser más que un sueño cumplido, cabe aclarar que ellos no solo son ex compañeros y amigos de toda la vida, sino también el astro argentino es el padrino de Benjamín, el hijo que tiene con Gianinna Maradona.

Quien también se sumó a esta charla entre risas y anécdotas, fue el Papu Gómez. Que tal y como acostumbra hizo bromas sobre el equipo, sobre los chats y sobre su nuevo y excéntrico look. El ida y vuelta comenzó justamente con esto último, el futbolista pidió que adivinen a quien se parecía, y luego de una infinidad de opciones, que nadie descubrió, el futbolista del Sevilla reveló que se sentía igual a nada más y nada menos que David Beckham.

"Yo pensé que el peluquero me iba a dar una mano", comentó en tono de risas cuando el Kun disparo: "¿Crees que otro peluquero te puede hacer lo de Beckham?" y Alejandro confirmó: "Otro peluquero y un cirujano plástico", exclamó. Al parecer el ambiente que rodea a la concentración es de humor, alegría y buena onda entre todos. "También vos le pediste algo dificil, Papu, que te iguale a Beckham", cerró el ex deportista. "No se juzga más a las personas por su apariencia", finalizó Gómez, entre risas.

En cuanto a la derrota de España contra Marruecos, que tuvo lugar en el día de ayer, Agüero le consultó que opinaba y que creía que había pasado, y el ex Barcelona reveló: "No jugaron bien para mí". No obstante a estas declaraciones, Messi aprovechó para salir de ese tema muy sutilmente y le hizo un pase de factura al creador de los Krü Esports por su falta de actividad en el chat de la selección.

"Cuando vos estas al pedo empezás a mandar un mensaje atrás de otro. Solo nos escribís cuando tenes ganas. A veces hablamos todos y vos no apareces", comenzó diciéndole el capitán. La respuesta de Agüero fue letal y terminó de romper los corazones de los 44 millones de argentinos: "Y pero ustedes están hablando de la concentración y yo ya no juego, para que voy a hablar", confirmó.

Por su parte, El Papu también opinó sobre su interacción en el chat y siguió los pasos de Lio: "Para mí el capitán tiene razón, pero es verdad que vos sos el que más hablás, pero aparecés de la nada y empezás a preguntar muchas cosas a la vez", cerró.

En el medio de la conversación un blooper se apoderó de la cámara: ¡Se cayó el Papu de la silla donde estaba sentado! Chicos, por favor cuídense que estamos con ustedes más que nunca. Además de todos los talentos espectaculares que tiene Messi, entre ellos está su irónico humor. Mientras el Kun bromeaba por su peinado, el jugador le comentó: "Vos estás más grande puede ser que te vi el otro día, o tu remera estaba grande?"

Y contó: "Me escribió el médico. Tuviste una arritmia el 8 de junio. Ese día me mando la captura mi novia, que yo había jugado a la pelota en un horario de la noche y en ese mismo momento estaba sufriendo una arritmia. si estoy jugando a la pelota o si voy a correr en el gimnasio me pongo el polar, ahí queda grabado todo en mi teléfono y después yo se lo mando al médico. Igual yo estoy bien eh".

¡Eramos pocos y parió la abuela! Llegaron Paredes y De Paul a participar de este divertido "evento" entre amigos y colegas. Tal y como acostumbra este cuarteto del humor, comenzaron a hacer chistes sobre la convivencia, continuaron con las bromas del pelo de El Papu y hasta compartieron un tierno momento. "¿Donde están?" , le preguntó el Kun, a lo que Messi le respondió señalandose a él y a su amigo a través de la pantalla: "En nuestra pieza". Cabe recordar que los amigos durmieron juntos durante todos los años que compartieron, y es por ese motivo que Lío todavía no permitió que llegue ningún reemplazo a ese lugar.

Tras una hora a puro chiste, los cuatro fantásticos tuvieron que abandonar el stream por un motivo muy especial. "Nos vamos a jugar al truco", afirmó Messi. El Kun agradeció, les mandó todos sus cariños e insinuó que capaz mañana los acompañaba en el entrenamiento que se llevará a cabo a las 19 horas de Qatar. "Pase lo que pase para m+o ustedes son unos fenómenos como personas y la verdad que siempre la victoria de ustedes también es para mí, y estoy muy feliz ahora que lo veo de afuera que lo disfruto mucho y también sufro bastante pero la verdad que disfruto mucho verlos jugar y sobre todo que estén tan unidos como siempre que eso es lo que más me gusta. Me pone muy feliz que todavía estén juntos. Siento que estoy ahí aunque no esté".