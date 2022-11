¡Acá está la Scaloneta! Con un golazo de Lionel Messi, la Selección Argentina venció a México 2 a 0

Con la derrota de Arabia Saudita ante Polonia por 2 a 0, la Selección Argentina salió al estadio Lusail con el objetivo de superar al seleccionado mexicano comandado por Gerardo "Tata" Martino y lograr los tan ansiados tres puntos. Así fue como tras la orden del arbitro italiano Daniele Orsato, el equipo de Lionel Scaloni arrancó con una actitud similar a la mostrada durante el debut, al menos en aquel segundo tiempo que fue para el olvido.

Los primeros minutos mostraron a una Selección Argentina serena, buscando los espacios ante la alta presión del equipo rival. La primera jugada de peligro, sin embargo, fue para México. A los 7 minutos, Rodrigo de Paul encaró hacia su propio arco, la perdió y el centro del rival fue despejado por Nicolás Otamendi. La jugada terminó en tiro de esquina, pero los muchachos de Martino lo desperdiciaron con un tibio remate que fue rechazado por Lionel Messi.

Tan solo dos minutos después, el seleccionado mexicano aprovechó su mejor arma: la pelota parada. Un tiro libre fue desviado y por centímetros Hirving Lozano no llegó a empujarla. A los 12 minutos de la primera mitad, la albiceleste no encontraba sus habituales sociedades. Al capitán argentino le costaba hacerse de la pelota y el juego no llegaba a los pies de Lautaro Martínez, que por momentos se mostraba muy aislado y lejos del circuito de juego.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Fue así que a los 15 minutos, la albiceleste cambió de táctica, le entregó la pelota al rival y esperó por alguna contra que pudiese concretar ante el "olé, olé" de los simpatizantes mexicanos. Durante el desarrollo de los primeros 20 minutos, el partido se jugó con dientes apretados, con un seleccionado argentino muy nervioso, mal parado y distraído por momentos. Si bien ningún equipo llegó con claridad, los de Martino se mostraron mejor parados en la cancha.

La idea de Martino fue cortarle el circuido de juego a la Scaloneta. Para ello, le puso marca personal a De Paul, Di María y al propio Messi, impidiendo que el juego le llegue a Lautaro. Es por esta razón que, a los 31 minutos, el seleccionado argentino no había inquietado el arco defendido por Guillermo Ochoa. A pesar de esto, a los dos minutos después la argentina exigió al portero mexicano con un buen remate de tiro libre de La Pulga.

El primer tiempo se fue diluyendo con una argentina un poco más agresiva, parada en campo rival e intentando generar peligro. Sin ir más lejos, a los 40 Gonzalo Montiel encaró y tiró un centro que derivó en un saque de esquina, el cual se terminó yendo por arriba del arco de Ochoa tras un cabezazo de Lautato. La última del PT la tuvo México: el Dibu Martínez apareció por primera vez en el partido para contener un buen remate de tiro libre del equipo rival.

El segundo tiempo arrancó sin cambios y con ;México atacando, aunque sin claridad. Por el lado argentino, la primera gran combinación del partido surgió a los 49 minutos. Alexis Mac Allister le devolvió una pared a Messi, quien recibió la falta en la puerta del área. El tiro libre fue ejecutado por el capitán argentino y se terminó yendo muy desviado por arriba del arco mexicano. El remate fue muy impreciso y sin fuerza.

Como Argentina no encontraba los espacios, la calidad individual de cada futbolista comenzó a tomar cada vez más valor. A los 55, Ángel Di María encaró, eludió a dos rivales por el lado derecho, centró y, de casualidad, la pelota no pudo ser interceptada por Mac Allister. El primer cambio de la albiceleste llegó un minuto después: Guido Rodríguez abandonó el campo de juego y le dejó su lugar a Enzo Fernández, un volante con características más ofensivas.

A los 60 minutos del encuentro, el Seleccionado argentino se convirtió en protagonista. Su rival se metió completamente en su campo y si bien no lograba llegar con claridad, comenzó a llenar de centros el área mexicana. Un solo minuto después, Lautaro dejó la cancha junto a Montiel y en sus reemplazos ingresaron Julián Álvarez y Nahuel Molina en el afán de darle más vitalidad al ataque.

Así fue el golazo de Lionel Messi

A los 64 llegó la gran alegría argenta. Como México estaba completamente tirado atrás, Lionel Messi encaró, remató de media distancia y venció a Ochoa para poner el 1 a 0 a favor de la Scaloneta. Con la ventaja, Scaloni realizó dos nuevas variantes: afuera Di María y Mac Allister, adentro el Cuti Romero y Exequiel Palacios. Así, la albiceleste casi alarga el marcador con un remate que salió desviado.

Con la ventaja, la albiceleste le entró la pelota al rival y aguardó por una contra que le permita respirar más tranquila. Fue así que a los 76, tras un buen quite de Palacios, Enzo habilitó a Julián Álvarez, quien no quiso ser egoísta y habilitó a un muy exigido Messi. El nerviosismo se trasladó, gracias a la magia de La Pulga, hasta los dirigidos por Martino, que a falta de 10 para el final no encontraba los espacios para exigir al Dibu Martínez.

Así fue el golazo de Enzo para poner el 2 a 0 ante México

Mientras que la Argentina se iba sintiendo cada vez más cómoda con el pasar de los minutos gracias a la genialidad de su capitán. Finalmente, a los 87 minutos la Scaloneta liquidó el encuentro: tras un tiro de esquina, Acuña abrió para Messi, La Pulga se la dio a Enzo y el ex volante de River hizo el resto. Encaró, gambeteó y se la puso en el segundo palo a Ochoa para hacer delirar al hincha argentino. No hubo tiempo para más y, una vez más, la Argentina venció a México.