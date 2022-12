¡Anulo mufa! El historial de Argentina con Croacia y cuándo es el próximo partido

La tensión de la victoria 4 a 3 por penales ante Países Bajos pasó y la Selección Argentina se garantizó jugar los siete partidos posibles del Mundial de Qatar 2022. Aunque todavía la resta saber si el último es por el título o por conseguir el tercer lugar de la competición.

Su rival será Croacia, que viene de dejar afuera a Brasil por penales y de amagar a toda la banda verdeamarelha en una definición que no reflejó el constante ataque brasileño hacia el arco europeo.

Y con todas las brujas contando sus rituales en las redes sociales para contrarestar la presteza rival, que la fecha en la que se medirán ambas seleccionados caiga justo un martes 13, da mucha tela para cortar.

Y si hay algo bueno en todo eso es que el refrán que reconoce a la fecha, aquel "martes 13 no te cases ni te embarques", no habla de que no hay que jugar partidos de fútbol definitorios con 45 millones de argentinos y argentinas alentando desde sus casas.

El horario será el mismo que el del duelo de Cuartos de Final, las 16 (hora argentina), y el estadio también, el Lusail. Lo que es una buena noticia de cara a que es una cancha que la Scaloneta ya conoce, porque jugó tres partidos allí.

La Selección comenzó el torneo de menor a mayor, luego de perder 1 a 2 contra Arabia Saudita en el debut, y luego ganando el grupo con las correspondientes victorias contra México y Polonia. Aunque siempre sufriendo, como contra Países Bajos hoy y como contra Australia en Octavos de Final, cuando Emiliano "Dibu" Martínez se vistió de héroe al sacar la última pelota del partido.

Los antecedentes son variados, ya que si bien en Francia 98 se le ganó 1 a 0 en la fase del grupo H, con un gol de un ignoto Mauricio Pineda, en la última cita mundialista de Rusia 2018, el equipo que por aquel entonces conducía Jorge Sampaoli sufrió una dolorosa goleada de 0 - 3, en un mundial donde los europeos saldrían subcampeones, tras perder con la Francia de Kylian Mbappé, rival que había dejado al equipo albiceleste afuera de la competición en Octavos de Final, cuando la venció por 4 a 3.

Uno de los que se refirió al equipo europeo fue Alexis Mac Allister, quien en declaraciones post partido con Países Bajos aseguró que "Croacia es un equipo muy duro", luego de reconocer que sorprendió "un poco la eliminación de Brasil" porque "venían en gran forma".

Por el lado del rival, el director técnico croata, Zlatko Dalic, luego de dejar afuera a los amigos de Neymar Jr, señaló que tienen "fuerzas para seguir adelante" y que van a "preparar la Semifinal" y no se van a entregar.

Lo que es un hecho es que para salir campeón hay que ganar los dos partidos que quedan. Y así valdrán la pena tantas cábalas, tantas mufas anuladas y tanto sufrimiento desde que comenzó la Copa del Mundo. Ya es una buena noticia jugar los siete partidos, algo que parecía muy lejano luego del baldazo de agua fría del debut.