“Argentina, desastre mundial": las contundentes repercusiones de la derrota en el mundo

Para muchos no hay dudas. La Selección Argentina volvió a protagonizar un nuevo papelón mundialista al caer ante Arabia Saudita, el tildado más débil de su grupo, por 2 a 1. El encuentro parecía que iba a ser un trámite. Incluso, el conjunto albiceleste no solo abrió el marcados en el arranque del encuentro, sino que estiró la ventaja en otras tres ocasiones. Pero todas ellas, algunas a instancias del VAR, fueron anuladas por offside.

Así fue como los dirigidos por Lionel Scaloni se fueron al descanso con la mínima ventaja, algo que pagaron caro. Tan solo un puñado después de haber iniciado la segunda mitad, Saleh Al-Shehri madrugó a un muy flojo Cuti Romero, se la cruzó al Dibu Martínez y marcó el empate. Tan solo siete minutos después, Salem Al-Dawsari encontró la pelota al borde del área, enganchó y con un extraordinario remate dio vuelta el encuentro.

Esta ráfaga le permitió al equipo árabe refugiarse en su lado del campo y aguantar las endebles arremetidas de la Scaloneta, que a esa altura ya era todo nerviosismo e imprecisión. Lo cierto es que muy pocos apostaban por un debut tan oscuro de la albiceleste y así quedó reflejado en los principales medios del mundo: “Argentina, desastre mundial: Arabia inmediatamente hace llorar a Messi”, tituló, por ejemplo, el medio italiano Sport Mediaset en su portada.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y no conforme con eso, agregó: “Comienzo nefasto del Mundial para Argentina”, añadió. Del mismo modo, la Gazzetta dello Sport, periódico italiano, dibujó la derrota argentina y advirtió: "Se omplica el camino a la clasificación para los octavos de final”. “Colapso de Argentina: Arabia Saudita remonta y vence a Messi en su debut”, fue el encabezado del rotativo milanés.

Claro está, la figura del capitán argentino, su imagen, fue la más buscada y, a su vez, la más utilizada por los medios extranjeros. ”La Albiceleste, con Lionel Messi anotando temprano, fue humillada contra un equipo saudita en el primer juego del día”, analizó el prestigioso diario The New York Times. Mientras que el Corriere dello Sport, resumió: “Decepcionante Argentina, que tanto derrochó y cometió errores tras errores sobre todo en el último paso, con tres goles anulados por fuera de juego”.

Como no podía ser de otra manera, em medio inglés, Daily Star no dejó pasar la derrota del seleccionado argentino y apuntó sus cañones contra el Cuti Romero, defensor del Tottenham. “El defensa del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, no se cubrió de gloria cuando Arabia Saudita sorprendió a Argentina con dos goles rápidos en su encuentro del Grupo C de la Copa Mundial de Qatar”, comentó.

Al Mirror solo le bastó con decir que la derrota argentina fue “una de las sorpresas más grandes en la historia de la Copa del Mundo”. “Lionel Messi fracasa en una gran conmoción en la Copa del Mundo mientras los favoritos sufren su primera derrota en tres años”, tituló The Sun, rememorando que Argentina no caía de manera oficial desde la final de la Copa América de 2019 contra Brasil.

Dada la gran polémica que se originó en Francia a causa de los cánticos argentinos, los medios franceses se regocijaron tras la caída albiceleste. "Arabia Saudita crea sensación al derrocar a Argentina”, esbozó L’Equipe y sumó: “¿Quién podría haber pronosticado un escenario así en el descanso entre la Argentina de Messi, con una racha de 36 partidos sin conocer la derrota, y Arabia Saudita, nación 51 del mundo?”.

Su medio colega, el Le Parisien, decidió enfocarse más en la victoria de Arabia Saudita y no tanto en la derrota argentina: “Hazaña -afirmó- la victoria de los entrenados por Hervé Renard, ya que la Albiceleste llegaba con una gran cantidad de pergaminos (campeona continental y un invicto de 36 juegos), mientras que su contrincante solo había ganado en tres de sus 16 partidos en Copas del Mundo (2 empates y 11 derrotas, el resto del historial)".