Boda, procesión de rodillas o desnudos: Las más insólitas y tiernas promesas mundialistas

Algunos congelaron jugadores en el freezer al estilo "brujería", otros dieron hasta lo que no tenían para ir a alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Pero los que no pudieron faltar, son los de siempre. Los clásicos. Los que prometen cosas que no harían bajo ninguna circunstancia, pero por la copa lo juran y lo cumplen.

Tras el gran triunfo del Seleccionado Argentino ayer por la tarde luego de un infartante partido contra Francia, se comenzaron a viralizar los primeros videos en los cuales se cumplen las promesas más ilógicas y sufridas. Si bien algunas son simplemente para la broma, como ponerse en ropa interior en lugares públicos, hay algunas otras que son más profundas. ¿Vos te casarías con tal de ver a Messi campeón?

Ella prometió que si ganaba Argentina iba a pedirle casamiento a su pareja. Al parecer él no se esperaba que cumpliera tan rápido y lo hiciera abajo del Metrobús del Obelisco. ¡Grande Valen!

¿Cómo te animaste? Radical cambio de look para un usuario de Twiter que prometió que si la selección ganaba se iba a sacar las rastas. No solo cumplió, si no que minutos después de cortárselas las sacó a pasear por las calles de Argentina.

Bueno, en el caso de Fabri esta todo bien pero ojo con la hipotermia. Este fanático y loco prometió tirarse en ropa interior en las aguas italianas de noche y con 9 grados. Al finalizar el partido, llevó a cabo su propuesta.

Si pensaste que lo habías visto todo, te aviso desde ya que no. A lo largo de los años se ha escuchado mucho la típica promesa de "si gana voy de rodillas a..". Pero son pocos los que se animan y arriesgan a hacerlo. Ganó Argentina y caminó unas cuantas cuadras de rodillas hasta una plaza cercana a su hogar.

Lo mejor para el final. En tanga y para la banda demostró lo que de verdad es cumplir una promesa mundialista. Grande Damian, un usuario de twitter que paseó por la zona donde vive en ropa interior arriba de su moto.