¡Como un perro arrepentido! El pedido de disculpas de Canelo a Messi y la polémica con el Kun Agüero

Canelo Álvarez alias "el arrepentido de América" volvió a aparecer en Twitter, su red social preferida, y a diferencia de los últimos días, salió a pedirle disculpas tanto a Lionel Messi como a todos los argentinos que se sintieron agredidos por sus comentarios.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar", comenzó relatando el boxeador haciendo referencia a sus repudiables mensajes contra el 10 del fútbol mundial. Cabe recordar que la agresión emitida por el deportista mexicano fue a raíz de una fake news en la cual parecía que el capitán del seleccionado argentino estaba pisando la remera del país del Chavo.

Además, aunque parezca imposible de creer, Canelo considero cierta una imagen, la cual supuestamente Messi había publicado en su Instagram, donde limpiaba el piso con la remera del equipo que quedó eliminado ayer en la fase de grupos de Qatar 2022. Por sus insultos y su intensa acusación para con el astro del fútbol, muchos personajes importantes salieron a apoyarlo, entre ellos el Kun Aguero, que salió en defensa de su mejor amigo, y también se metió en la polémica.

"Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado", fue uno de los comentarios que el ex Manchester City le emitió al boxeador en un tono irónico y delirante, tal y como lo merecía. "Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", le explicó Aguero.

Por su parte, además de revelar que en los últimos días no había tenido un comportamiento decente, Canelo continuó: "Quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final", cerró el boxeador.

¿Qué les pasa a los mexicanos que están tan resentidos con los argentinos?

Por envidia, por prestigio, o por el simple hecho de tener el mejor aguante del mundo, varios personajes del país al que los estadounidenses odian se han metido en esta polémica. En este caso, el conductor de televisión mexicano Esteban Arce, también aprovechó para agredir a los argentinos, y arremetió contra Agüero.

¡Pongan los fideos que estamos todos! El Kun, quien simplemente salió a defender a un amigo y a aclarar que se estaba haciendo un escándalo por una noticia falsa, fue víctima de un horroroso y desprestigioso comentario: "Kun no te metas, es un pleito entre números 1 y otra no se dice Señor Canelo, aprende escribir, se escribe Sr. Álvarez ves lo importante de haber ido a la escuela, no todo es jugar futbol y ganar dinero, edúcate y educa al Sr Pulga".

Lo que Arce no terminó de entender, es que no importa la cantidad de estudios que tengas, los doctorados, las carreras universitarias y el profesionalismo educativo que cada uno tenga, hay algo que se llama educación, empatía, humildad y bondad. Aspectos característicos tanto del Kun como de Lionel Messi. Se espera que los mexicanos dejen de insultarnos y empiecen a imitarnos, que capaz para el próximo mundial llegan a Octavos.