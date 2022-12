"Con un fisio en casa y lleno de dolor": el emotivo mensaje de la esposa de "Huevo" Acuña

De a poco, a base de esfuerzo, lucha, agresividad dentro del campo de juego y compromiso, Marcos "Huevo" Acuña se fue ganando su lugar dentro de la Selección Argentina. Lionel Scaloni encontró en el ex Racing un futbolista que no solo recorre bien la banda, sino que es certero a la hora de subir al ataque y lastimar al equipo rival. Por esta razón, en más de una oportunidad el lateral izquierdo supo ganarle la pulseada a Nicolás Tagliafico y se adueñó del puesto.

Si bien una lesión lo marginó de algunos encuentros del Mundial y su performance durante la final ante Francia no fue la mejor -tuvo que reemplazar a Ángel di María, el mejor jugador de aquel histórico partido y quien volvió locos a los rivales-, los hinchas argentinos lo aplauden y lo piden a gritos cada vez que el jugador del Sevilla arranca los partidos desde el banco.

En las últimas horas, para enaltecer aún más la figura del "Huevo", Julia Silva -su pareja- tomó como ejemplo la actitud de Jorgelina Cardoso (la esposa de Di María y quien compartió días atrás un premonitorio mensaje de "Fideo" antes de la final) y reveló el gran esfuerzo que hizo el ex Racing para llegar en perfectas condiciones al Mundial. Lo que demuestra que este grupo estaba convencido que este era su momento de escribir la historia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A través de las redes sociales, Silva compartió un emotivo mensaje detallando todo el proceso del deportista antes de ser convocado oficialmente por Scaloni para participar del Mundial de Qatar 2022. "Desde julio, cuando te lesionaste en pretemporada, hasta el día de hoy con un fisio en casa, todos los días y varias horas. Te vi en momentos llenos de dolor, otros días eran mejores", escribió la mujer del lateral izquierdo.

Y sumó: "Te vi jugar cuando no tenias que hacerlo, a pesar de la recomendación de que no lo hagas... y ahí están, juzgando sin saber nada. Sos el tipo más honesto que conozco, con un corazón enorme, sos un profesional que pelea hasta con su propio cuerpo para defender el escudo que lleva en el pecho. No puedo escribir todo lo que vivimos, no puedo salir a desmentir todo, no se puede. Lo unico que voy a decir, otra vez, es que sos increíble y el mejor ejemplo para nuestros hijos".

Silva, al igual que los millones de hinchas que acompañaron a la Scaloneta durante los festejos del pasado martes, se deshizo en elogios para con Acuña: "Sos noble, humilde, sacrificado, estas presente, pensas en los demas, estas en los detalles, todo el que te conoce te quiere... y por algo es, no? El orgullo es enorme, no estamos dimensionando este logro... te lo merecés tanto mi amor. Gracias por hacernos vivir esto, gracias por la familia que formamos, gracias por ser el mismo de siempre, gracias por tus valores, gracias por todo. Este mes creamos recuerdos imborrables, ver la cara de emoción de los peques, ese orgullo y amor por vos me emociona. Te amamos mi campeón".

El Huevo este jueves recibió doble reconocimiento. Por la mañana en Racing y luego en Ferro Carril Oeste, la institución de la que surgió y de la que son hinchas sus hijos y su esposa Julia Silva, ex fotógrafa del Verde. Allí, recibió un carnet especial, pasó por la pensión (donde dejó de regalo su camiseta de campeón), se sacó un centenar de fotos y hasta se dio el gusto de jugar con los chicos de las Vacaciones Alegres, la famosa colonia de del Tren.