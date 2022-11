Contundente amenaza al Chapu Martínez tras acusado de ser el "mufa" de la Selección: "Le dijeron que le van a matar al hijo"

El creador de contenido Martín Martínez, mejor conocido como El Chapu, atraviesa unas horas difíciles tras la derrota del partido entre Argentina y Arabia Saudita luego de que lo agredieran duramente en las redes sociales y amenazaran a su familia.

Si bien el clima mundialista suele ser solo de alegría, emoción, ilusión y entusiasmo, a tan solo unas horas de que el seleccionado argentino haya debutado en Qatar 2022 con un triste resultado, los argentinos dispararon contra el comediante y lo tildaron de "mufa" por su presencia en el estadio Lusail, en Doha.

El análisis de los usuarios de Twitter que decidieron agredirlo y utilizarlo como el personaje yeta, es el siguiente: "Son conscientes de que el Gordo del Chapu Martínez desapareció unos años, ganamos la Copa América a Brasil en su casa, aparece otra vez y perdemos contra Arabia Saudita?". Al parecer, a quienes están sentados desde su casa mirando el mundial por TV les parece divertido utilizarlo como medio para descargar su furia.

No obstante a estos repudiables comentarios en las redes sociales, que si bien son ofensivos y abrumadores no dejan de ser insultos y ya, hoy por la tarde el streamer Geronimo Benavides, más conocido como Momo, reveló lo mal que la está pasando el humorista, ya que dichas agresiones pasaron a ser amenazas: “Son gente enferma, amenazaron a su familia y a su hijo. Yo con el pibe no tengo ni trato pero es terrible lo que están haciendo. Después retuitean videos contra el bullying o se hacen los moralistas y son peores, mas sabiendo que puede terminar muy mal todo esto”, escribió el boxeador en sus redes pero luego lo borró.

Quién también se sumó a la defensa de El Chapu, fue el streamer Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, quien manifestó que no solo le parecía desagradable lo que estaban haciendo con el humorista, sino que también aclaró que el se iba a meter a defenderlo ya que amenazaron a su familia con matar a su hijo, y eso ya es cruzar todos los límites. "No te metas Coscu… Como no me voy a meter? A un pibe que fue al mundial a hacer contenido le están amenazando que le van a matar al hijo, solo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir", relató el jugador de esports.

Cabe recordar que esta situación es la repetición de la secuencia que le hicieron atravesar en Rusia 2018, donde no solo lo trataban de que era el "mala leche" sino que además dañaron su carrera e hicieron que el creador de "traeme la copa Messi" tenga muchos seguidores en su contra y lo agredan fuertemente en sus redes. Hasta el momento Martínez no salió a dar declaraciones, pero se espera que la familia pueda tener protección, y que la gente calme su violento delirio.