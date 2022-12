Cuál es el significado del 5 de copas en el Tarot: de la carta de Messi a la imagen premonitoria

De perder cuatro finales seguidas a ser campeón de la Copa América 2021, la Finalissima y la Copa del Mundo 2022. Casi como si su destino estuviese escrito en las estrellas. Como si hubiese nacido para luchar hasta ganarla con sufrimiento, con goles y con una clase única. Y no porque no se la mereciera antes. Pero, llamativamente, todo lo que ocurrió en la carrera de Lionel Messi durante estos últimos meses parecen una muestra de coincidencia, destino, suerte y, por supuesto, su talento.

Tal y como lo demostraron, los integrantes de la Scaloneta se divierten y se ríen juntos ya que más que compañeros, supieron formar una amistad. Si bien todos admiraban al actual astro del fútbol, hubo un día clave, que no solo los hizo idolatrarlo aún más, sino que los dejó a todos helados. La noche previa a que se disputara el último partido en el Maracaná, frente a Brasil, por la Copa América 2021, los jugadores estaban haciendo un "adivina la carta". Todos adivinaron la suya.

Cuando llegó el turno de Lionel, no tuvo mejor idea que idear una estrategia apuntando a la suerte. "Perdí cuatro finales, cuatro copas. El cinco de copas me tocó a mi". La dio vuelta, y tanto el Papu Gómez como Rodrigo de Paul quedaron boquiabiertos. Recuerdan que la aparición de esa carta se gritó como un gol. Hay fotos que lo muestran. En las horas siguientes ganaron la Final y Messi consiguió su primer título con la albiceleste. Pero esto no terminó acá ya que dicho valor se hizo viral en las redes sociales.

Un tiempo después de esto, previo a Qatar 2022, fueron los propios hinchas quienes comenzaron a desarrollar una nueva teoría. Comenzaron a contar las cuatro copas como las cuatro competencias que Messi había ganado con la Selección (Mundial juvenil, Juegos Olímpicos, Copa América y Finalissima). Pero para completar la carta, faltaba la quinta copa, la del Mundo. Finalmente, con 35 años y un nivel de excelencia superior, el capitán y mejor jugador del planeta, se consagró campeón, consiguió la tercera y completó su colección, es decir las cinco copas.

Si bien en las últimas horas se viralizaron imágenes sobre el significado del cinco de copas en el libro del Tarot, Rider Waite, el cual describía ese símbolo como "un hombre cubierto con un manto negro que observa tres copas caídas del suelo; detrás de él hay otras dos. Al fondo vemos una fortaleza y un puente sobre un río. Hasta que no se desprenda definitivamente del pasado el hombre no podrá ver las copas situadas detrás de él".

Pero todo pareció una premonición cuando a Messi le entraron la Copa del Mundo. En ese momento de gloria, el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, colocó en los hombros de Messi una capa negra y dorada llamada bisht. Es un prenda habitual que se suele utilizar en bodas, fiestas religiosas y fechas importantes. Y es una túnica tradicional que da como símbolo de poder, como gesto de que quien lo lleva es considerado como alguien destacado o casi un rey, una distinción de honor del país mundialista a la estrella del fútbol.

En declaraciones a Marca, Hassan Al Thawadi, Secretario General de la Organizacion del Mundial, lo explicó así: "Es nuestra ropa oficial, para bodas, para cosas oficiales, es una cosa muy importante para nosotros, no solo en Qatar, en el mundo árabe, en el mundo del Golfo en particular. Es la mejor ropa". De hecho, se trata de una prenda que acostumbra a lucir el emir el día nacional del país, que coincidió además con este 18 de diciembre, día de la Final del Mundial.

Lo increíble es que la capa de color negra y dorado es igual a la imagen del 5 de copas del Tarot. De hecho, Messi estrenó botines dorados durante este Mundial y el dibujo de la carta también tiene botines dorados. Y, por supuesto, la figura está rodeado de cinco copas doradas. Una premonición absoluta.

Según el Tarot, la interpretación de esta carta es tristeza, separación, pérdida y cierre de cuentas con el pasado. Jimena Latorre habló con BBN y explicó el verdadero significado de esto: "La realidad es que el significado de un cinco de copas en las cartas españolas no tiene nada que ver con esto que pusieron. Yo este año di la carta del emperador para cáncer, y cuando le pusieron la capa a Messi mucha gente me dijo: 'Uy mirá, como vos dijiste'. Pero esa carta en ese tarot no es algo bueno ni tiene una connotación positiva. No sería la carta conveniente para él".

La tarotista recordó aquel momento cuando sacó en vivo una carta para él en el programa IP, y le salió un cinco. "Es el sacerdote en las cartas mayores, que fue la que acompaño todo el mundial. Volví a ir al programa, y dije que si el Papa bendecía la camiseta, ya que esa carta que salió lo representa a él, íbamos a ganar. Casualmente es un cinco. Pero jamás hay que comparar un cinco normal con un cinco de copas".

Además aclaró, Messi de por si cumplió con una carta bastante similar a esa, que es la carta del ermitaño que tiene que ver con un encuentro interior de sabiduría, no de sufrimiento como la que difundieron. "En el tarot Marsella que podría ser un poquito más similar a lo que sacó él, que es una carta gitana, es bastante similar y en mi libro dice que es la fe que nos ayuda a seguir con la relación afectiva a pesar de que alguna situación se nos sale de control. Eso hace referencia a que pudo estar mal en algún momento pero no es algo tan cruel como la de Raider", concluyó Jimena.