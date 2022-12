Dalma y Gianinna le inician juicio a Messi: la marca M10, el silencio en el Mundial y los insultos en las redes

Un conflicto impensado. Una batalla jamás deseada. Y justo en el momento más lindo del país. Para muchos podría ser titulada Maradona versus Messi. La historia puede ser resumida así: Dalma y Gianinna Maradona le iniciarán acciones legales a Lionel Messi, a pocos días, por no decir horas, de que Argentina conquistara la Copa del Mundo en Qatar 2022. El conflicto en cuestión está focalizado en la marca M10. Es que las dos herederas tomaron la posta para registrar dicha marca en Uruguay a través de una empresa que construyeron para facturar desde el otro lado del Río de la Plata.

La documentación en cuestión es que Dalma, a través de su abogado, pidió registrar la marca M10 Memorial en Montevideo. Todavía no está claro si pretenden comercializar la marca desde Uruguay o si armarían un museo itinerante que partiría desde tierras charrúas. Lo cierto es que, horas después de la presentación, una empresa se opuso al pedido de “las nenas”.

Y la compañía en cuestión fue Messi 10, propiedad del actual capitán argentino. Es que en Uruguay ya existe la marca M10, pero no de Maradona sino de Messi 10. En ese sentido, los abogados del actual jugador del París Saint Germain presentaron un documento llamado oposición para que no siga adelante el pedido comercial de Dalma.

Tras ese impedimento comercial, las dos herederas estarían evaluando con su equipo de abogados la posibilidad de iniciarle acciones legales a Messi, a través de su empresa. Aunque, desde Messi 10 explicaron en el documento para oponerse: “La marca que se intenta registrar M10 Memorial provoca confusión que mi representada hace de la marca Messi 10, siendo Messi un nombre altamente reconocido y famoso en el mundo”.

Y completa: “Provocando coincidencias en cuanto a la letra M y el número 10 que se intenta registrar. El número 10 identifica al astro del fútbol argentino. El nombre Messi 10 está vigente y se lo puede apreciar en todas las imágenes, productos y servicios que mi representada brinda”.

Frente a esta situación queda en evidencia por qué motivos ni Dalma, ni Gianinna, ni su madre Claudia Villafañe utilizaron sus redes sociales para celebrar el campeonato mundial obtenido por la Selección Argentina, ni para felicitar al actual capitán argentino, habiendo estado tan vinculadas al fútbol durante toda su vida. De hecho, el único posteo relacionado al triunfo en la Final fue una publicidad realizada por Claudia para una marca de electrodomésticos por los que cobra una abultada cifra en dólares. En ella se la ve bordando en una camiseta argentina la tercera estrella.

Por supuesto, esta noticia generó bronca contra las herederas y contra la ex mujer de Maradona, quienes son recordadas por cerrar el velatorio de Diego cuando había más de cinco kilómetros de cola de fanáticos que querían darles el último adiós. El motivo de esa decisión es que estaban “cansadas”. La excusa de las herederas fueron supuestos desmanes, que en realidad sucedieron después de que cerrarán las rejas de la Casa Rosada a pedido de ellas y las cientos de miles de personas intentaron ingresar.

En ese punto, un usuario llamado JonaRamirezx afirmó: “Dalma y Gianinna no festejaron ni dijeron nada sobre que somos campeones del mundo, solo salieron a registrar la marca M10 para que no lo haga la gente de Messi antes y ellas pierda guita”. Otro cuyo MarceGomez19 afirmó: “jaja Qué raro las nenas cuando se trata de guita, de laburar ni hablar no? Impresentables Dalma y Gianinna”.

Hubo más. Otro usuario de nombre MatyPP1993 escribió en TwitteR: “Corranse Dalma y Gianinna, el jugador más grande de la historia del fútbol mundial puede registrar lo que se le canta las pelotas”. Por su lado, uno llamado Motiveishon publicó: “Ahora se la agarraron con Messi jajajaja Qué raro Dalma y Gianinna rascando siempre de algún lugar para sacar guita. La de laburar no se la saben negri???”.

Durante el Mundial, las Nenas también habían apuntado con todo contra la Selección Argentina de Messi. Todo se dio en el inicio del Mundial, cuando Pelé debió ser internado en Río de Janeiro por su delicado estado de salud. Al otro día, la Selección de Brasil lo homenajeó con una bandera con su nombre y su rostro.

Sin dudarlo, Gianinna salió a pegarle a la Scaloneta sin ningún reparo. "¡Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo!", escribió con ironía la ex del Kun Agüero en Instagram. Las respuestas se multiplicaron en su contra. "A ver chicas si hacen un video visitando la tumba del Diego. Digo, por lo menos para agradecerle lo que son ustedes dos, porque si no fuera por él...", le respondió uno. Otro sumó: “Pero Gianinna la otra vez me doblé un tobillo jugando al fútbol 5, se me hinchó y ya me mandaste una carta documento, pedazo de mercenaria”.

Lo cierto es que la imagen de las dos hermanas está atravesando su peor momento por distintas actitudes vinculadas al lucro de la imagen del Diego y a la falta de preocupación para que los fanáticos de Diego tengan un lugar donde dejarle una flor. El proyecto de un mausoleo quedó extinto porque no se presentó ningún empresario para hacerse cargo de la construcción ni del pago anual a las herederas, algo que exigían por contrato.

La otra cara de esta moneda son los otros dos herederos mayores de edad. Por un lado, Diego Junior prefierió bajar el perfil y apoyó a la Selección Argentina desde Italia. Tras la Final, celebró en Nápoles, ciudad que ama al recordado Diego y que realizó una celebración gigante. Por su lado, Jana paseó por la ciudad de Buenos Aires vestida de celeste y blanca con una amiga y festejó la Copa del Mundo hasta altas horas de la noche del domingo. Ambos entendieron que el dinero no es todo. El amor sí.