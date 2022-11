De la preocupación por Lo Celso y la lista de Scaloni a la arenga de Messi en la final de la Copa América

La Copa América que la Selección Argentina de fútbol levantó el año pasado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, significó un cambio para las expectativas que tanto los jugadores como los dirigentes y el público tienen respecto a las posibilidades del equipo de cara a la Copa del Mundo de Qatar que comienza en menos de tres semanas.

Es que el hecho de levantar un trofeo, después de 28 años de sequía, modificó las sensaciones del plantel y despejó los fantasmas de haber acumulado tres finales sin conocer el éxito. Por lo que ahora, la chance de que, en su último mundial, el capitán Lionel Messi levanté la misma copa que Diego Armando Maradona alzó en 1986, es uno de las principales objetivos de los fanáticos y fanáticas de la Argentina.

Por estas razones es que las dudas que se presentaron en las últimas semanas respecto a las lesiones de titulares y suplentes del equipo, generaron preocupación en el entrenador Lionel Scaloni, quien hace unas pocas horas llegó al país y dejó en claro que con su cuerpo técnico no se van a apurar a dar la lista: "vamos a esperar hasta el último día".

Peligro Gio

La lesión que sufrió el fin de semana el futbolista Giovanni Lo Celso, un habitual titular del esquema nacional, cambió el panorama del líder de La Scaloneta. Primero fue la noticia del desgarro que lo dejaría afuera de las canchas hasta unos días después del primer partido de la fase de grupos contra Arabia Saudita, aunque el comunicado del Villarreal de España -donde juega el rosarino- que aclara que están esperando a que se desinflame la zona para hacer nuevos estudios, abrió la puerta a más especulaciones.

Es que el pase del mediocampista es del Tottenham de Inglaterra, quienes ya corrieron la bola de que, en caso de que se confirme que el jugador debe pasar por el quirófano, le exigirán hacerlo. Si este escenario se confirma, significa que las semanas inactivo pasarían a ser ocho, lo que lo dejaría virtualmente fuera de Qatar.

Las palabras del DT

"En condiciones normales, hubiéramos dado la lista antes, pero ahora con la situación de 'Gio' y otros jugadores, vamos a esperar hasta el último día", declaró Scaloni en una breve rueda de prensa que improvisó en el Aeropuerto de Ezeiza.

"Por ahora estoy tranquilo. Son cosas que podían suceder. Estamos valorando cómo está él y la situación de otros jugadores. Podía pasar, son muchos partidos. Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos", expresó el DT sobre el ex Rosario Central.

Además se encargó de transmitirle al futbolista que "lo primero es la salud" y que no quieren tomar "ningún riesgo innecesario" que pueda afectarlo. Mientras tanto, hasta el 14 no se sabrá si se queda afuera o no. Así que habrá que esperar.

Un nuevo Messi

Durante mucho de los años de sequía de la Selección Nacional se juzgó a quienes vistieron la celeste y blanca y se les puso en sus espaldas, la culpa de no salir campeón. Así se vieron generaciones de grandes figuras que fueron víctimas del maltrato de los hinchas locales.

Rodrigo Palacios, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, y hasta el mismísimo Messi, fueron golpeados por las exigencias de algunos energúmenos que pedían que se vayan por la falta de éxitos.

En esas épocas, las recriminaciones al actual número 30 del PSG eran habituales y no dejaban ítem por tocar. La falta de autoridad que -supuestamente- demostraba, y la constante comparación con ese Maradona que insultaba cuando chiflaban el himno, son un ejemplo.

Aunque también, las voces críticas -hoy apagadas- hablaban de la falta de compromiso con el equipo nacional y, a diferencia, los grandes rendimientos que mostraba jugando en el Barcelona FC de España.

Ambos argumentos parecen una desubicación completa cuando se ven las actitudes que tiene Messi tanto dentro como fuera de la cancha.

El abrazo que todo el equipo fue a darle cuando ganaron la Copa América, tiene otro sentido cuando se ve la arenga que dio antes, recientemente filtrada en los avances de Sean eternos, el nuevo documental de Netflix sobre el torneo que la Selección ganó en Brasil en 2021.

"No existen las casualidades. Esta copa se tenían que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná. Para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa", dijo Messi aquella noche en las entrañas del mítico estadio de Río de Janeiro.

A esto se suma la cláusula que puso en su contrato con el PSG, que le permite abandonar a partir del próximo fin de semana la concentración del equipo parisino, para sumarse a las filas de la Selección.

Es inevitable que hoy suene extraño escuchar las críticas que decían hace unos años, ante un Messi indiscutible tanto en lo futbolístico como en su función como líder del grupo. Es imposible no ilusionarse con esta versión.