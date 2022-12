De los “payasos” del Chiringuito a Niembro y Feinmann: el Kun Agüero liquidó a todos los que criticaron a Messi

Desde que Lionel Messi irrumpió en el fútbol, todo cambió para siempre. La habilidad, la velocidad, los goles, la visión y el arte en el cuerpo tuvieron un solo resultado: la comparación con Diego Armando Maradona. Si el mundo había visto una vez al astro nacido en Argentina parecía casi imposible que el milagro se repitiera. Pero sucedió.

Desde muy jovencito, Messi no solo tuvo que soportar patadas y golpes de los rivales en el campo de juego sino también la presión de lograr todo lo que había obtenido el gran 10 argentino. En ese contexto, cada Copa del Mundo y cada Copa América parecía una obligación para Leo y lo que debía ser un camino para disfrutar se volvía una tortura.

En ese contexto, y mientras cosechaba títulos, rompía records imposibles y se llevaba todos los premios individuales, el lobby periodístico deportivo, e incluso algunos que hacen que trabajan en noticieros, aprovechaban las derrotas de la Selección Argentina para destrozarlo. Las críticas se multiplicaban.

Ahora deben esconder la cabeza bajo tierra como el avestruz o darse vuelta como panqueques, lo cierto es que nadie o casi nadie olvida lo que hicieron con el mejor futbolista de la historia el fútbol mundial: Lionel Andrés Messi, que el 18 de diciembre ganó el único título que le faltaba, o sea, la Copa del Mundo.

Por eso, mientras los jugadores regresan a Argentina para festejar junto al pueblo en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, Sergio Agüero aprovechó la escala del vuelo de Aerolíneas Argentinas en Roma para liquidar a todos aquellos que, alguna vez, osaron criticar a Messi.

Entre el listado de famosos están Martín Liberman, Flavio Azzaro y Fernando Niembro hasta Eduardo Feinmann y muchos otros que utilizaron su espacio en televisión para castigar a Messi por alguna derrota o algún mal partido. Ninguno de ellos jamás pudo pisar una cancha profesional y a nivel profesional tampoco pudieron ser el mejor en su rubro.

En ese sentido, el Kun citó un tuit de la usuaria Claudia Calao, que tuiteó: “Lo más lindo de ayer, que #Messi𓃵 le cerró la boca a muchos, buen día para todos, menos para los anti Messi @aguerosergiokun”. Y el ex delantero le agregó la frase “muy buen video”. No queda más que verlo para entender lo que hizo Messi ayer. No solo ganó la Copa del Mundo. También dejó en evidencia a parte de los más miserables del país.