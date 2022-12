Del asiento low cost de Susana, a la apuesta de Messi y el descargo de De Paul: lo que no se vio por TV

¿Ahora venís a buscarme? La ninguneada de Messi al polaco Lewandowski

Minutos antes de que finalice el encuentro que dejó a la Selección argentina como primera del Grupo C del Mundial de fútbol de Qatar 2022, en el cual venció a Polonia por 2 a 0 y la dejó segunda de su zona, el delantero argentino Lionel Messi le pegó flor de ninguneada a la estrella polaca Robert Lewandowski, cuando le negó las disculpas tras una falta.

Luego de que terminó, el polaco volvió a acercarse y tuvieron un cruce en el cual el capitán argentino se tapó la boca para que no se sepa lo que le dijo. Y cuando los medios de prensa presentes le preguntaron al 10 de Argentina qué le había dicho, el crack se mantuvo hermético: "Me enseñaron que todo lo que pasa en la cancha, queda en la cancha, como también en el vestuario. De mi nunca van a salir cosas que nos decimos en la intimidad".

La disputa viene de la entrega del Balón de Oro de 2021, que se llevó Messi y que -para muchos- merecía Robert. Allí, cuando el rosarino lo recibió, también hizo hincapié en eso: "Es un honor estar acá con vos, batiste récords y también merecés ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que merecés tener este trofeo en tu casa", declaró Messi en aquel entonces.

Aunque de acuerdo a lo que se filtró a la prensa, esto no le gustó al polaco, ya que expresó que le "gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías", lo que motivó una nueva respuesta del argentino: "no comparto lo que él dijo pero tampoco le di tanta importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera. No me interesa".

Es evidente que las asperezas entre ambos no se limaron, aunque el polaco haya mostrado intenciones de dejar la disputa atrás.