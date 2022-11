¡Dolor Mundial! Nicolás González tras quedar afuera de Qatar 2022: "Fue un día muy triste y muy difícil"

Tras ser desafectado del grupo ganador de la Copa América 2021 por una grave lesión de la cual no se pudo terminar de recuperar, Nicolas González agradeció a todo el público por su apoyo y reveló que va a seguir esforzándose para lograr "cumplir su sueño".

Ayer por la tarde dieron el comunicado oficial de que Lionel Scaloni decidió cuidar la salud del delantero y no le permitió estar presente en la cancha durante los próximos encuentros, aunque ya se encontraba en Qatar para retomar los entrenamientos. Si bien su salida fue un golpe duro no solo para él si no también para todos los aficionados del público, quien viene a reemplazarlo le devolvió la alegría a todos los argentinos.

Una figura clave en cada partido adentro y afuera de la cancha que supo marcar alguna de las jugadas más reveladoras dentro de cada competición. Ángel Correa será quien ocupe el espacio del actual Fiorentina. Esta decisión se tomó tras el último amistoso entre el seleccionado argentino y Emiratos Árabes Unidos el último miércoles en Abu Dabi, en donde el desafectado tuvo que realizarse estudios tras sufrir un desgarro que lo dejará inactivo como mínimo tres semanas.

De todas formas, y teniendo en cuenta que la esperanza es lo último que se pierde, el jugador reveló que lo que más le duele es haber perdido esta oportunidad única que tanto el como sus compañeros esperaron durante tantos años. "El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar esta que es tan difícil de aceptar, ¡pero no me voy a rendir jamás!", destacó el futbolista.

Si bien podrá recuperarse junto al apoyo de todos sus familiares, debido a que ya se encontraban en Qatar desde hacía varios días, para González también es importante seguir acompañando hasta el último minuto a todo el equipo Argentino que tiene todas las fichas puestas para ver a levantar a Messi su primera copa mundial con la celeste y blanca.

Además, el ex Argentinos Juniors agregó: "Quiero desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene. Sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos y buscar eso que tanto queremos. Se merecen lo mejor siempre, banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más”.

"También agradezco a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento. Vamos Argentina!, concluyó Nicolás en un posteo en su cuenta de Instagram.