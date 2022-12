El Mundial del revés: Mateu Lahoz no dirigirá más, pero el expediente disciplinario fue para Argentina

El mundial de fútbol que se está desarrollando en estos instantes en Qatar, y que ya cuenta como cuatro mejores a la Argentina, Francia, Croacia y Marruecos, fue hasta el momento un campeonato cargado de sorpresas, con resultados que rompieron todos los pronósticos y que dejaron afuera en primera ronda a equipos de la categoría de Alemania.

Esas mismas características sorpresivas que hicieron que muchos encuentros terminen con marcadores inesperados, parecen haber influido en otras decisiones que tomó la FIFA respecto a la organización y lo disciplinario.

Es que mientras que al árbitro español Antonio Mateu Lahoz lo corrieron de desempeñarse en alguno de los cuatro encuentros que quedan, a la Selección Argentina fue a la que la organización del evento deportivo más grande del planeta le abrió un expediente disciplinario por lo que ocurrió durante el partido de Cuartos de Final ante Países Bajos, que tuvo al juez como protagonista tras tomar malas decisiones que derivaron en el alargue del encuentro y sacar un récord de amarillas en un partido de un mundial, con 14 amonestaciones.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Asociación de Fútbol de Argentina por posibles infracciones de los artículos 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA durante el partido Países Bajos - Argentina de la Copa Mundial de la FIFA que tuvo lugar el 9 de diciembre", publicó la entidad en su sitio web oficial.

Más allá de esta decisión, los fanáticos y fanáticas del equipo que comanda Lionel Scaloni tienen que tener tranquilidad acerca de que vaya a haber sanciones futbolísticas que dejen a más jugadores afuera de los próximos partidos, más allá de Gonzalo Montiel y Marcos "el Huevo" Acuña, quienes llegaron al límite de amarillas.

Ya que, en caso de que el procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) prospere, las sanciones que recibiría la federación albiceleste serían económicas, lo que no es una buena noticia para el organismo que comanda Claudio Fabián "el Chiqui" Tapia, pero al menos no interfiere ni en el resultado ni en el desempeño futbolístico.

También a los neerlandeses se les abrió un expediente de este tipo: "La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Asociación Holandesa de Fútbol por posibles infracciones del artículo 12 del Código Disciplinario de la FIFA en relación con el mismo partido".

Lo paradigmático de todo esto es que, mientras analizan castigar a la Argentina por el descalabro que se armó luego de que Leandro Paredes lance un chutazo contra el banco de suplentes naranja, Mateu Lahoz no fue castigado por su vergonzoso rendimiento durante el partido. O sí, porque en definitiva no dirigirá las instancias finales de la Copa del Mundo.

Allí el juez fue el principal responsable de que el encuentro no termine en los 90 minutos, luego de que adicionase 10 minutos que hasta eran muchos para este mundial de Qatar 2022, donde los alargues sin sentido son moneda corriente, y que pite un tiro libre a favor de Países Bajos en la última jugada del partido, lo que derivó en un alargue y luego en una definición para el infarto desde los penales.

Además, para vergüenza de la FIFA, el español logró un partido récord en cuanto a tarjetas amarillas sacadas en un mundial. En un partido que, si bien estuvo picado, no tuvo relación en cuanto a la gravedad de los hechos y la cantidad de amonestados.

Pero la gravedad de su arbitraje no fue puesta en duda por parte de la FIFA, sino que más bien se conoce que la entidad está evaluando las declaraciones de las estrellas argentinas Lionel Messi y Emiliano "el Dibu" Martínez, las cuales dieron tras terminar el partido contra Países Bajos.

"El árbitro dio 10 minutos quería que nos empatasen. Es el peor árbitro por lejos. Como quedó España fuera de los cuartos de final, también quería que quedásemos fuera nosotros", había dicho el arquero luego de la victoria donde atajó dos penales.

"No se puede ser sincero porque sino te sancionan. Pero la FIFA tiene que rever los árbitros que designa. No se puede poner un árbitro que no esté a la altura de la importancia del partido. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era este árbitro", fueron las palabras del capitán argentino.

Las sorpresas futbolísticas fueron muchas en Qatar 2022, con un equipo africano por primera entre los cuatro mejores y con un Japón líder de un grupo de la muerte en el que estaban España y Alemania. El problema es que en cuanto a las sanciones y decisiones disciplinarias, hasta el momento, también las decisiones son inesperadas e injustificadas.