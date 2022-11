Entre la felicidad y la tristeza: Dybala está recuperado pero Lo Celso se quedaría afuera del Mundial

Lo que parecía un simple susto se convirtió en una película de terror. Una seguidilla de lesiones abombaron a la selección a menos de un mes de jugar por la Copa del Mundo. Guido Rodriguez, Ángel Di María, Nicolás González, El Dibu Martínez, Cristian Romero y ahora Giovanni Lo Celso. ¿Y Paulo Dybala? ¿Y la moto?

Varios de los jugadores del plantel del seleccionado argentino se vieron afectados por diversas lesiones en las últimas semanas, que pusieron en peligro su participación en Qatar 2022. Algunas más graves, otras con posibilidad de sanar rápidamente. Como lo es el caso de Dybala.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El pasado 9 de octubre, a mes y medio de que comience la competición, el delantero argentino sufrió un desgarro en el recto femoral de la pierna izquierda mientras jugaba un partido entre la Roma y el Lecce. Debido a la gravedad de su herida, se estimo que inicialmente tenía que recibir una rehabilitación y recuperación de entre cuatro y seis semanas.

En el transcurso de ésta semana, el cordobés entró en la última etapa de recuperación que estaba realizando, motivo por el cual se confirmó a través del periodista Gastón Edul, que el jugador de Roma podría llegar a participar del último partido de la temporada del club, que tendrá lugar el 13 de noviembre y se disputará contra Torino.

Frente a estas especulaciones, surgió la pregunta quede la que todos queremos saber la respuesta. ¿Dybala llega al Mundial 2022? Si llega a participar de este partido y no sufre ninguna sobre lesión, podría también ser parte del amistoso entre Argentina y Emiratos Árabes, que se disputará el 16 de noviembre, cuatro días antes del comienzo del torneo.

Es importante recordar que si Dybala llega a estar listo para jugar el mundial, sería de gran ayuda y calma para Scaloni y todo su séquito, ya que en el último mes hubo más jugadores complicados que confirmados. El 11 de octubre ocurrió la primer alerta de pánico en la Scaloneta. El fideo, el gran y necesario Di María sufrió un desgarro en los isquiotibiales del muslo derecho durante un partido por Champions League entre la Juventus y el Maccabi Haifa. Se estimó que el tiempo de su recuperación era de tres semanas y que si no surgían complicaciones, llegaría a Qatar.

La alarma número dos apareció el 22 de octubre, cuando González abandonó la cancha a los ocho minutos de un partido entre el la Fiorentina y el Inter por una lesión dolorosa en el muslo de la pierna izquierda. Según los estudios (y gracias a dios) se comprobó que no tenía ningún desgarro, por lo que el tiempo de su recuperación iba a ser de dos semanas, dejandolo "listo" y "preparado" para participar del mundial.

Con huevo por demás, como acostumbra a demostrar el creador de "mira que te como", el Dibu Martínez asustó por un rato a toda la Scaloneta y a los 44 millones de argentinos que lo consideran el guardián de los penales. El pasado 29 de octubre el arquero recibió un rodillazo en la cabeza que lo hizo retirarse a los 34 del encuentro que Aston Villa igualaba 0-0 con Newcastle. Por suerte, al otro día el marplatense avisó vía Twitter que había sido tan solo un susto y que estaría listo para todos los partidos.

Por su parte, Guido Rodríguez también sufrió una molestia en la cadera durante los últimos días de octubre, lo cual no solo alarmó a su familia sino también a todo el cuerpo técnico de la selección, que no lograban detectar lo que le estaba ocurriendo. Se espera que enfrente el partido vs Sevilla el próximo 6 de noviembre, y que llegue al mundial sin ninguna complicación.

Cuti Romero, otro pilar fundamental para la Scaloneta, se perdió el partido de Premier ante el Newcastle debido a una fatiga en la pantorrilla izquierda y tampoco jugó por Champions League vs. Marsella. Su entrenador, Antonio Conte, declaró que el argentino arrastraba molestias musculares en el muslo derecho. Su periodo de recuperación es de 10 días, por lo tanto se estima que llegaría en optimas condiciones a Qatar.

Por último, la noticia más reciente y frente al peor panorama, aparece Lo Celso. Un integrante jugador excepcional que ha sumado sin restar en su participación dentro del seleccionado argentino. El 30 de octubre se retiró en el minuto 25 de un partido de la Liga Española por una fuerte molestia en su pierna derecha. Días más tardes, se afirmó que su panorama permanece siendo pesimista, ya que si bien tiene un desgarro leve, desde el club le recomendaron operarse. Esa situación lo dejaría afuera de la Copa del Mundo.