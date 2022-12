¡Esta manija no se quita! Del Diego de Merlo, al Iron Man del Obelisco: la arenga de la Scaloneta

La victoria 3 a 0 de la Selección Argentina sobre Croacia por las Semifinales de Qatar 2022 desató una locura hermosa en los y las hinchas de la Scaloneta, quienes salieron a las calles para festejar que, nuevamente, jugarían la Final de la Copa del Mundo.

En BigBang, se repasaron las celebraciones que se hicieron más populares en las redes sociales, para que los lectores puedan revivir las insólitas ocurrencias del público argentino y, anulando mufa, oficien de inspiración para lo que puede llegar a darse el domingo.

Un Diego suelto en Merlo

Uno de los argentinos que más recuerdan los fanáticos de la Selección Argentina, a algo más de dos años de su fallecimiento, es el capitán del equipo campeón de México 1986, Diego Armando Maradona.

Fue por eso que los hinchas que estaban festejando en la localidad bonaerense de Merlo, se pusieron como locos con un hincha que estaba caracterizado como el genio del fútbol mundial y lo subieron en andas durante los festejos.

Superhéroes argentinos

Otra de las locuras que se pudieron ver en los festejos por la clasificación a la Final de Qatar 2022, fue un Iron Man caminando por el Obelisco, con una armadura completamente celeste y blanca.

La curiosidad con la que los y las presentes lo registraron allí generó mucho revuelo y sorpresa, por lo bien hecho que estaba su disfraz, lo que motivó que le pidan muchas fotos para quedarse de recuerdo.

Qué beso

La alegría que despertó la victoria argentina por las Semifinales, también generó que la población que salió a celebrar, esté dispuesta a muchas más cosas de las que haría en un día normal, por la excitación del momento de alegría.

Esto se hizo evidente cuando, una abuela y un abuelo que no se conocían, se besaron mientras él estaba parado en la calle y ella pasaba festejando con medio cuerpo afuera de la ventanilla de un auto. Un momento lleno de ternura.

¿Encontraron al dueño?

La ocurrencia de la hinchada argentina a la hora de hacer canciones, volvió a quedar demostrada en los festejos por la victoria sobre Croacia, cuando en Lanús los fanáticos encontraron un celular extraviado y comenzaron a preguntar sobre su dueño.

Aunque la forma de hacerlo, fue más cercana al momento en el que estaban a cualquier otra situación, ya que los presentes comenzaron a cantar, como si estuvieran en la cancha, "se perdió un celu, la p... que lo parió, se perdió un celu, la p... que lo parió". Una locura.

Un festejo bélico

Si bien los momentos donde se junta mucha gente a veces generan conflictos y peleas, como puede pasar en cualquier evento deportivo masivo o marcha de protesta, nadie podía imaginar que este grupo de hinchas lograra usar para festejar el vehículo que utilizó.

Es que a este grupo de hinchas se los vio celebrar arriba de ¡un tanque de guerra! Sí, no es mentira. Una maquinaria de guerra dispuesta a la celebración popular. Emocionante.

¡Es el Hombre Araña sin traje!

Y si la locura grupal puede generar cosas hermosas y festejos descontrolados, a veces el fanatismo de un individuo puede mucho más.

Esto lo demostró un argentino que, cual hombre araña, se subió hasta lo más alto del mástil que se encuentra a metros del Obelisco en el centro porteño. Un peligro y una locura hermosa.

Que vengan los bomberos que me estoy quemando

Y porque la locura que generó la victoria de la Scaloneta en las Semifinales de Qatar no respetó ningún tipo de uniforme, este festejo no llamó la atención por quienes lo realizaron, sino por la solución a la extrema temperatura que se sintió aun en el atardecer de ese martes tan agitado.

Es que un grupo de bomberos se sumó y dio rienda suelta a la alegría, prendiendo la manguera de la autobomba y refrescando a todos los y las hinchas que se derretían de calor, pero que no querían para de celebrar haber llegado a la Final de Qatar 2022.

Y si con esto no los echaron...

Si bien el Obelisco en Buenos Aires y los lugares más importantes del país se llenaron de celebraciones curiosas y festejos desmedidos, la alegría no sólo fue para los hinchas que estaban acá.

Es que también en Qatar hubo festejos, pero lo que nadie esperaba es que se hicieran desde la casa de los jeques, como se pudo ver a ese grupo de fanáticos que, con niños locales en andas, celebró la victoria de la Scaloneta dentro del hogar de los prestigiosos residentes del país árabe.

Hasta el cura se sumó

Y si los festejos por el triunfo de la Scaloneta no tuvieron límites con los uniformados, tampoco lo tuvieron con las instituciones religiosas.

Eso quedó demostrado cuando un grupo de los descontrolados hinchas de la Selección Argentina se llevó en andas a un cura católico en Mendoza. Y la verdad que al padre no le importó mucho, ya que también estaba como loco en la celebración.

Y si eso no fue suficiente para mover la estantería del catolicismo argentino, lo que se vio después no se va a poder entender nunca. Ya que, en medio de la misa, un grupo de hinchas comenzó a cantar descontrolado el hit de Qatar 2022 que dice "ahora nos volvimos a ilusionar". Y cómo no hacerlo si la fiesta llega hasta los lugares más insólitos.