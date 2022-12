Fideo Nostradamus: el premonitorio mensaje de Di María un día antes de la final

Con una carrera intachable, humilde, respetuosa y de excelencia, Ángel Di María llegó a la Argentina junto a todos sus compañeros de la Scaloneta para celebrar la tercera con la hinchada.

Si bien no debe existir ni un argentino que no anhelara o le deseara al seleccionado nacional que gane la Copa Mundial, la confianza se fue incrementando con el transcurso de la copa y la previa a la final nos encontró a todos con el corazón absolutamente ilusionado.

La ansiedad no sólo se palpitaba en la Argentina. Desde Qatar, Angelito mantuvo un chat con su gran compañera de vida la noche anterior a la final, que tuvo lugar el último domingo, y mientras ella le consultaba sobre su estado anímico, él predijo lo que terminó pasando. "Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy hacer el gol. Por que está escrito como en el Maracaná y Wembley", comenzó escribiendo el ex PSG.

Jorgelina sorprendida, casi sin palabras, le respondió: "Me afloja el cuerpo ese mensaje... No sé qué carajo decirte". Pero nada detuvo a la persona que más le entregó y más confió en la preparación de todo el equipo al que pertenece. "No tenés que decir nada. Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Por que lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno", expresó Di María.

"Sabes qué lindo amor. Mañana somos campeones del mundo. Está escrito Lo se los siento. Es nuestra, amor", finalizó el jugador en su chat con Cardoso.

Con ustedes, el gran Ángel Di Maria. El mismo al que le pidieron la renuncia de la Selección, a quien no le renovaron el contrato del club al que le dio todo y el que todavía tiene como gran sueño volver al club de sus amores, a sus colores, a Rosario Central.