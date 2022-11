“Fiesta con prostitutas”: la Selección de México se queda sin su estrella porque armó una orgía en la concentración

No es la primera vez. Tampoco será la última. La vida de los futbolistas puede ser demasiado monótona y sana. Es por eso que, cuando tienen un tiempo libre, suelen aprovecharlo con todo. La mayoría de los deportistas de primer nivel alguna vez fueron vistos en estado de ebriedad o en buena compañía. Para eso, hay momentos especiales. Pero hay un delantero que nunca lo aprendió.

Su nombre es Javier Hernández, es conocido como Chicharito y es considerado una de las máximas figuras en la historia del fútbol de México. De joven supo brillar en el Manchester United y a sus 34 años se desempeña en Los Ángeles Galaxy, en la liga de Estados Unidos.

A pesar de su experiencia, su gran nivel y su enorme calidad, Chicharito dejó de ser convocado a la Selección Mexicana que dirige el argentino Gerardo Tata Martino. Nadie de la federación de fútbol se animaba a decir la verdad. Para colmo, al seleccionado azteca le vendría muy bien contar con su categoría de cara al Mundial de Qatar, en donde tendrá que enfrentar en el Grupo C a Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

Pero hace 15 días, Chicharito rompió el silencio y habló sobre su ausencia en el seleccionado. Lo increíble es que manchó el honor del resto de sus compañeros. “Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar futbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije: ‘Mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto”, dijo, en tono confuso.

Y agregó: “Ya no supe qué sucedió, ni qué se decía dentro del equipo. Llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el ‘Tata’ Martino. Hablé con él (Martino) hace unos meses, tuvimos dos llamadas, quedaron las cosas claras y se resolvió lo que se tenía que resolver. Yo le llamé, después él me llamó y los dos pensamos que era el momento indicado para que pudiéramos platicar de cuestiones que se tenían que platicar y al final de cuentas todo se resolvió. Él (Martino) seguirá decidiendo lo mejor para la selección y los delanteros que él crea que lo van a ayudar más”.

La última vez que Hernández jugó para México fue el 6 de septiembre de 2019. En aquella jornada, el equipo le ganó a su clásico rival, Estados Unidos, por 3 a 0. Pero, tras esa fecha jugada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que incluyó un gol del Chicharito, algo se rompió para siempre dentro del grupo. Cuatro días después, Hernández no jugó en la caída contra la Selección Argentina en San Antonio, Texas.

Por meses, nadie dijo nada. Pero ahora todo salió a la luz y todo fue gracias al periodista de ESPN, José Ramón Fernández, durante una entrevista al diario azteca Proceso. Según su relato, durante esa doble jornada de amistosos entre New Jersey y San Antonio, Chicharito incurrió en una falta gravísima, no se disculpó a tiempo y generó peleas entre sus compañeros y sus esposas.

Según el periodista, todo se dio durante la concentación y el viaje del equipo mexicano: “Chicharito, pues... textual, nos confesó el Tata. ‘¿Qué pasó con Chicharito?. Metió dos prostitutas en un viaje a Nueva York y San Antonio, y se acabó. El grupo lo rechazó porque comprometió a los futbolistas con sus mujeres: ´¡¿Cómo?! ¡hicieron una orgía!’, lo típico".

Y completó sobre los problemas maritales que sufrieron el resto de los futbolistas: "Hubo un grupo que se opuso inmediatamente a eso. Chicharito no supo pedir disculpas a tiempo. Martino habló con él, Chicharito negó todo". Según el relato de Fernández, el delantero le habría pedido a una persona que trabajaba para la logística del seleccionado que se encargue de los boletos aéreos y el hospedaje de dos mujeres que compartieron vuelos y hoteles con la delegación. Cada noche, Chicharito se habría encargado de organizar orgías. “Hacía fiestas con las prostitutas”, afirmó el periodista.

Antecedentes fiesteros

Llamativamente la noticia de descontrol, mujeres y Selección Mexicana no son una rareza en la vida de Chicharito. En 2018, en la previa del Mundial de Rusia 2018, el entonces joven delantero organizó una megafiesta con 30 escorts para él y sus compañeros de equipo. Todo había sucedido el 1° de junio, a días del inicio de la Copa del Mundo en Rusia y en la casa del delantero.

Pero él negó todo: “La realidad fue que hubo una reunión para celebrar mi cumpleaños. Simplemente nos dieron la noche libre, nos presentamos al día siguiente y se hizo la reunión. Me la organizaron, yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir, todos estuvieron menos Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal, se disculpó conmigo y con todo el plantel por no poder asistir”.

Y agregó: “Lo que sí me avergüenza y da risa tener que aclarar, porque lo peor es que hay gente que se la cree, es que jamás hubo escorts. No se pagó por ningún tema similar a eso, es una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron, también para los familiares. Duele porque se dice por todo el país esos temas que inventan, pero sabemos que hay cosas en este país que es muy difícil cambiar”.

Lo cierto es que horas después de esa declaración, varios paparazzis sacaron a la luz fotos de las mujeres que llegaron a la casa de Hernández durante aquella noche. Y no era precisamente familiares o esposas de los futbolistas. De hecho, una de las trabajadoras sexuales fue reconocida por un periodista y confirmaron que solía mantener amoríos con el delantero. Su nombre es Aimée Álvarez y eligió no romper el silencio. Una vez más, Chicharito se equivocó. Y ahora paga con su ausencia en el Mundial.