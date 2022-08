Furioso reclamo de los Kiosqueros contra Panini: "Hay un mercado paralelo de figuritas"

Por estos días de lo único que hablan los más chicos, y los no tan chicos, es del álbum y las figuritas del Mundial de Qatar que comercializa la empresa Panini. A segundos de su lanzamiento, esta colección se vio rápidamente agotada en diferentes comercios y la locura se trasladó a las redes sociales, donde se puede ver un sinfín de memes, chistes, parodias y, sobre todo, euforia por completar la colección.

Es objetivo es diferente dependiendo de a quién se le pregunte. Algunos dirán que se conforman con conseguir la valiosa figurita que tiene a Lionel Messi como protagonista. Otros, en cambio, buscan conseguir las figuritas de todos los planteles que disputarán el próximo campeonato del mundo a nivel selección, con el escudo de sus correspondientes federaciones, para completar el álbum.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo único que queda claro es que la demanda es total y que desde hace tan solo un puñado de días, chicos, adolescentes y algunas personas cuyos años no parece interesarles buscan con ímpetu poder comprar el tan anhelado paquete de figuritas del Mundial de Qatar a pesar de que cada sobre tiene un precio aproximado es de $ 150 y $ 170, es decir, un 900% más que en el último mundial, las cuales se vendían a $ 15.

Por otro lado, el álbum se consigue mínimamente a $ 750, 1400% más caro que en 2018, cuando se comercializaba a $ 50. Durante la última semana comenzaron a aparecer las primeras publicaciones, los cuales suelen venderse en lotes de 20, 25, 40, 50, 75, 100 y hasta 125 sobres. Algunas de las primeras ofertas que surgieron en Mercado Libre variaban dependiendo la cantidad de sobres, aunque el precio oscilaba entre los 2500 y 4500 pesos.

Por esta razón, emprendedores y comerciantes aprovechan esta temporada de furor para vender en grandes cantidades a los usuarios que más reclaman las figuritas. Y los únicos perjudicados, al parecer, son los kiosqueros. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) se quejó por la distribución de las figuritas del Mundial de Fútbol Qatar 2022 luego que se agotaran en varios locales.

Además, exigió tener la “exclusividad” de su venta y cuestionó la comercialización en supermercados y plataformas de envíos. "Estamos esperando para reunirnos con la gente de Panini para ver si nos da una respuesta. Recién me acaban de avisar de distintas distribuidoras que no se les va a hacer entrega a los kioscos, por ahora, de las figuritas", sostuvo este lunes frente a la fábrica de Panini Eduardo Medina, de la cámara de kiosqueros.

En un comunicado que lleva la firma de Ernesto Acuña, vicepresidente de la entidad, la Cámara apuntó contra Panini, la empresa italiana que fabrica las figuritas, y reclamó intervención al Gobierno nacional, a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y al resto de las jurisdicciones del país. "Desgraciadamente no sabemos si nos lo van a entregar el miércoles o dentro de 15 días", sostuvo Medina.

Y se quejó: "Es demasiada la demanda del producto para no tenerlo a la venta sabiendo que durante todo el año somos los únicos, los Kioscos, que comercializamos las figuritas de Panini. Hoy por hoy se las están entregando a las cadenas de supermercados o empresas de envíos de mercadería. Nosotros estamos afuera del negocio. Panini tiene la idea de poner ´carpas Panini´ para comercializar ellos directamente al público".

En su comunicado, la organización señaló que “¡La paciencia se acaba! ¡La tolerancia también!". "Señores de Panini, entreguen las figuritas a los kiosqueros y dejen de dárselas a los supermercados Jumbo, a las aplicaciones como Pedidos Ya!, a estaciones de servicio Axion y a las cadenas de kioscos que no comercializan figuritas de las otras colecciones durante cuatro años”, advirtieron.

Consultado por esto, Medina sostuvo que les genera "mucha indignación" haber esperado la llegada del mundial y no poder contar con el producto. "Es una estafa al comercio lo que están realizando. Primero y principal queriéndolo vender ellos por su cuenta. Y segundo, los chicos vienen con toda la ilusión a comprar las figuritas al kiosco y, hoy por hoy, tenés que ir a comprarlas a un supermercado y comerte una fila como si estuvieras comprando un producto alimenticio siendo que los kiosqueros siempre fuimos los que entregamos las figuritas. Ya en el mundial anterior los supermercados estaban abasteciendo a la gente de figuritas, pero jugábamos de igual a igual porque nosotros también las teníamos", dijo.

Sin embargo, explicó que este año Panini directamente decidió no abastecer con figuritas a los kioscos. "Pero en este mundial directamente no nos bastecieron, hicieron una preventa mínima y una gran campaña de publicidad gratis, porque esto de que todo el mundo esté hablando de las figuritas los beneficia a ellos. La gente quiere el producto, pero no está en la calle. Está cuantificado en ciertos lugares o hasta hay un mercado paralelo de figuritas donde le cobrar cualquier cosa a la gente", destacó. Como si esto fuera poco, la UKRA elevó su reclamo al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al secretario de Comercio Matías Tombolini.

También le exigieron respuestas al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff. “Están matando el comercio minorista en Argentina. Están haciendo desaparecer a los kioscos de barrio. Le están sacando el plato de comida a los que todos los días le ponemos el pecho al país y hacemos Patria. Panini, entregá las figuritas solo a los kioscos. Señores gobernantes, por favor laburen y ¡Hagan algo!”, sentenciaron.