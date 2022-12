Internaron al cuñado de Lautaro Martínez por tomar un jugo con vidrios: "¡Eran muy grandes!"

La familia de Lautaro Martínez denunció a la Qamboucha, una empresa de jugos en Qatar, por haber vendido productos con vidrios adentro. Esto lo compartió el miércoles la mujer del jugador, Agustina Gandolfo, quien se tomó unos momentos cuando estaba tranquila para contar lo que le sucedió a su cuñado, el novio de su hermana.

Parece ser que, hace unos días, su hermana y el novio fueron a un shopping. Compraron un jugo de esta marca y, cuando su cuñado ya se había tomado media botella, descubrió que tenía vidrios. Después buscaron a la gente del local y a los de seguridad del shopping. Estos les dijeron que tenía que ir al hospital. "¡Vidrios muy grandes! Obviamente que ibamos a ir porque si se había tragado alguno de esos vidrios era muy peligroso", relató sin poder creer lo que había pasado.

En sus historias de la cuenta de Instagram continuó su descargo en el que contaba que fueron al hospital pero que tuvieron que pedir ayuda a la Embajada porque "no sabían cómo funcionaba el sistema de salud por temas de traducción y etcétera". Además, indignada, dijo que la empresa se contactó con ellos y desacreditó lo sucedido: "Nos contactaron con esta marca de jugos y estos minimizaron todo. Nos dijeron que 'no pasaba nada' y hasta nos acusaron de haber metido nosotros los vidrios adentro. No sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo. Hay una denuncia. Me pareció muy grave".

La novia de "El Toro" consideró que era importante mostrar el nombre de la empresa para concientizar sobre este producto que no puede ser consumido. Para eso citó el caso de que si su bebé lo tomaba, podría haber sufrido y no poder decirlo. "Lo importante es que a nadie más le pase. Nadie puede volver a tomar estos jugos", sentenció Agustina y además aprovechó para también escrachar al creador de la marca. El dueño sería Sergio Rodríguez, con una cuenta con el nombre @serllo11.

La joven dijo que es “increíble" lo poco que se interesaron en la salud de su cuñado, porque es "algo que te puede matar directamente”. Tras la denuncia pública, luego de ir por las vías legales, a través de sus redes sociales volvió a hablar del tema.