La lista preliminar de Scaloni para Qatar: el hombre récord, la esperanza y el jugador oculto

Falta menos de un mes para el inicio del Mundial Qatar 2022 y con eso se renovará la esperanza de Argentina. Sin dudas, la Copa del Mundo en manos de Lionel Messi es un sueño que la mayoría quiere que se haga realidad. Y el camino ya ha comenzado. Hace pocas horas, el director técnico del seleccionado, Lionel Scaloni, entregó a la FIFA la lista preliminar de los jugadores que disputarán el torneo. De ahí saldrán los 26 futbolistas que, finalmente, disputarán el torneo en noviembre.

Hasta el momento se sabía que los listados podían incluir hasta 55 futbolistas. Pero, el cuerpo técnico a cargo de Scaloni no hará uso de esa opción y la nómina preliminar estaría constituida por alrededor de 48 jugadores. El motivo por el que la FIFA obliga a realizar una prelista es por si algún futbolista se lesiona en la previa del Mundial. Si eso sucede, puede ser suplantado por alguno preseleccionado. La lista final deberá entregarse el 14 de noviembre, seis días antes del inicio de la Copa del Mundo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La lista preliminar no se dará a conocer porque no es obligatorio y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aún no determinó si Scaloni quiere publicarla. Además, tampoco deben informar a ningún club sobre los jugadores precitados. Pero, por los diversos movimientos que ha tenido el equipo nacional, ya se sabe quiénes serían los 40 nombres que habrían formado parte del listado.

Los 40 jugadores de la primera lista de Scaloni son:

1-Emiliano Martínez

2-Gerónimo Rulli

3-Franco Armani

4-Juan Musso

5-Agustín Marchesín

6-Nahuel Molina

7-Gonzalo Montiel

8-Cristian Romero

9-Germán Pezzella

10-Nicolás Otamendi

11-Lisandro Martínez

12-Marcos Acuña

13-Nicolás Tagliafico

14-Juan Foyth

15-Facundo Medina

16-Nehuén Pérez

17-Lucas Martínez Quarta

18-Marcos Senesi

19-Rodrigo De Paul

20-Leandro Paredes

21-Giovani Lo Celso

22-Alexis Mac Allister

23-Guido Rodríguez

24-Alejandro Gómez

25-Enzo Fernández

26-Exequiel Palacios

27-Thiago Almada

28-Nicolás Domínguez

29-Lucas Ocampos

30-Lionel Messi

31-Lautaro Martínez

32-Ángel Di María

33-Julián Álvarez

34-Paulo Dybala

35-Nicolás González

36-Ángel Correa

37-Joaquín Correa

38-Giovanni Simeone

39-Emiliano Buendía

40-Lucas Alario

De ese listado, hay solo cuatro lugares en disputa. Según lo que surge de las últimas citaciones, los 22 futbolistas que tiene pasaje directo al Mundial son los arqueros Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani; los defensores Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico; los mediocampistas Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Alejandro Gómez y Nicolás González; y los delanteros Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María y Julián Álvarez.

En tanto, el resto de los jugadores que pelean por un lugar en Qatar y que tienen mayores chances de ir son Juan Foyth, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Paulo Dybala, Ángel Correa y Joaquín Correa. En el caso de Dybala, todo dependerá de la evolución de su lesión. Por supuesto, él quién aguarda con toda esperanza poder recuperarse al 100% para disfrutar del torneo. En tanto, el jugador oculto de toda la lista es Giovanni Simeone. Es que el hijo del Cholo, sueña con Qatar, aunque los delanteros son demasiados por ahora y en su puesto hay dos estrellas como Lautaro y Álvarez. En tanto, el inamovible es De Paul, el hombre record, que alcanzó los 32 partidos sin perder con la camiseta de la Selección Argentina. Con esa marca superó los 31 encuentros que ostentaba Oscar Ruggeri entre 1991 y 1993, que entonces ganó dos Copas América y una Copa Confederaciones.