La Scaloneta mete cambios, pone primera y arranca con todo: habló el DT de la Selección

En medio de dudas que invaden a todos los argentinos, y a un día de jugar el segundo partido del Mundial 2022, Lionel Scaloni realizó una conferencia de prensa junto a Lautaro Martínez y transmitieron confianza para los aficionados de la celeste y blanca en la previa del encuentro contra México.

El bahiense y actual jugador del Inter comenzó hablando en la conferencia de prensa, e hizo responsable a todos los jugadores del resultado obtenido en el partido contra Arabia Saudita, en el cual perdieron por 2 a 0. “Teníamos mucha ilusión de empezar el Mundial ganando. Hemos perdido por detalles, por errores nuestros. Ahora ya eso quedó atrás y pensamos en México. Analizamos al rival y creo que estamos preparados".

Además, agregó que el estado de animo tanto de él como de sus colegas fue de mucha tristeza, pero continúan con esperanza y con muchas ganas de ganar. “Estábamos tristes, dolidos por el partido de Arabia. Pero quedó atrás. Nos toca enfrentar a un rival durísimo como México. Nos hemos enfrentado antes y lo hicimos bien. Lo vamos a preparar en estas horas y pensar en ganar, que es lo que esta camiseta requiere”, afirmó el delantero.

En las últimas horas se especuló sobre la situación actual de los jugadores, pero Martínez apareció para revelar la verdad. “Mañana será el partido para nosotros, una final. Tenemos que ganar. Es un partido importante para nuestro futuro. No solo la jerarquía, sino lo que tenemos adentro deberá salir. Para el partido de mañana será fundamental. No se habló, no hay presión. Confiamos en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo. Estamos muy tranquilos. Estamos en la cancha representando como se debe”.

En el transcurso de esta semana, una de las cosas que más preocupó fue el estado físico de Lionel Messi, quien tenía algunas molestias en uno de sus tobillos e incluso nauseas en el último partido. Para la tranquilidad de todos, el ex Racing aclaró la situación. “Tuvimos una semana para descansar. Para nosotros es normal. Sí uno puede llegar con dolor o molestias, pero es normal ante tantos partidos seguidos. pero todo el grupo está bien, a disposición para enfrentar al próximo rival. El apoyo de la gente es especial, porque se siente identificado con este grupo. Mañana no será la excepción”.

Por su parte, y con respecto al estado de salud del astro argentino, Scaloni confirmó: “No sé de dónde salió que no entrenó. Incluso hay imágenes de que se entrenó bien. El grupo que jugó hizo mitad de entrenamiento . Está bien y más que nunca necesitamos de todos. Seguramente vaya todo bien. A nivel físico está bien, a nivel moral también”.

“Es normal uno cuando debuta sienta los típicos dolores de panza cuando tenés que representar a Argentina, que es diferente a muchas selecciones. Es la realidad. Sin perder el respeto a los demás, no es lo mismo debutar con esta camiseta que con otra. Pero Messi está bien, al igual que el resto de sus compañeros. Depende de nosotros, hay que confiar”, explicó el DT de la selección.

Otro punto fuerte de especulación, fueron los cambios. Están quienes piden de titular a los suplentes, y quienes exigen que no se realicen modificaciones. Por su parte, Scaloni reveló que todavía no confirmó si eso va a ocurrir y afirmó que no tiene una decisión tomada. "Es una posibilidad hacer cambios. Los que salgan a la cancha deben hacer lo que veníamos haciendo. Jugarán los que creemos que lo pueden hacer mejor. La decisión no pasará por lo que se vio con Arabia sino por cómo juega México. Eso es lo que haremos", concluyó el responsable de la selección de cara al partido con México.