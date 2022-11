La Scaloneta se puso en marcha: estos son los 26 argentinos que irán a Qatar a buscar la gloria

Luego de la más larga espera entre mundiales de fútbol desde 1950, el martes 20 de noviembre a las 13 empezará la 22° edición del máximo torneo deportivo del planeta, cuando el local Qatar enfrente al Ecuador de Gustavo Alfaro en el Estadio Al Khor.

Las selecciones ya están definiendo a los jugadores que irán en representación, que esta vez serán 26 -tres más de lo solía permitir la FIFA- y la Argentina, que venía con muchas dudas producto de las lesiones de las últimas semanas, las cuales invitaron al cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni a repensar y definir algunos lugares del equipo, también cerró la suya.

Para los argentinos y las argentinas es una ocasión muy importante, porque probablemente sea la última vez que Lionel Messi dispute y busque llevarse este trofeo, y es por eso que las expectativas están tan altas como en cualquier edición previa que el delantero rosarino haya jugado.

En la lista definitiva para Qatar 2022 no estará el mediocampista del Villarreal Giovani Lo Celso, quien se lesionó hace dos semanas, deberá operarse y no será parte de la convocatoria como futbolista porque no llega, pero es probable que el cuerpo técnico lo invite a acompañar al grupo. Esto todavía no terminó de definirse, pero es una versión que sonó fuerte en los últimos días.

Por otro lado, quien quedó afuera fue Ángel Correa, el volante creativo del Atlético de Madrid que conduce Diego Simeone, en quizás la decisión más dura que tuvo que tomar el conductor de La Scaloneta, se perderá de ser parte de los 26 que van en busca del sueño de ser campeón del mundo.

El ex San Lorenzo era una de las dudas que tenía que tomar el DT, pero se terminó inclinando por el defensor Juan Foyth, un central que puede ser alternativa tanto como marcador de punta por derecha, como cumpliendo el rol de volante de contención -en caso de ser necesario-.

Quien finalmente será parte del grupo y que era una duda por un desgarro que había sufrido es Paulo Dybala, el jugador de la Roma que estuvo a punto de perderse la oportunidad de ir por el campeonato más deseado en el mundo de los futbolistas.

Los convocados primero jugarán un amistoso contra Emiratos Árabes el próximo miércoles a las 12.30 en el Estadio Mohammed Bin Zayed, y luego estarán disponibles para el debut de Argentina frente a Arabia Saudita el martes 22 a las 7, en el Estadio Lusail.

La lista

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez (30 años) - Aston Villa

Franco Armani (36) - River Plate

Gerónimo Rulli (30) - Villarreal

Defensores

Nahuel Molina (24) - Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel (25) - Sevilla

Cristian Romero (24) - Tottenham

Germán Pezzella (31) - Real Betis

Nicolás Otamendi (34) - Benfica

Lisandro Martínez (24) - Manchester United

Marcos Acuña (31) - Sevilla

Nicolás Tagliafico (30) - Olympique de Lyon

Juan Foyth (24) - Villarreal

Mediocampistas

Rodrigo De Paul (28) - Atlético de Madrid

Leandro Paredes (28) - Juventus

Alexis Mac Allister (23) - Brighton

Guido Rodríguez (28) - Real Betis

Alejandro Papu Gómez (34) - Sevilla

Enzo Fernández (21) - Benfica

Exequiel Palacios (24) - Bayer Leverkusen

Delanteros