La Scaloneta y las quemaduras por el sol: tips para no terminar como el Papu Gómez

Un día que ya había sido histórico por la crisis económica y masacre que hubo en la Ciudad de Buenos Aires en 2001, se volvió histórico también pero por lo opuesto: el 20 de diciembre, la Selección Argentina en caravana de los campeones del mundo a bordo de un micro descapotable por la Área Metropolitana de Buenos Aires, acompañados de millones de personas que pudieron estar cerca en el breve recorrido que pudieron realizar y otros cuantos millones distribuidos en puntos neurálgicos porteños.

Después de haber ganado la Copa del Mundo, tener la tercera victoria que trajo alegría a todo un país y de haber celebrado en los vestuarios, a los jugadores y equipo técnico como directivo le tocaba celebrar con el pueblo. Por eso se tomaron un vuelvo, llegaron en la madrugada del martes, durmieron unas horas, desayunaron mate y medialunas y, cuando se sintieron listos, se subieron al colectivo a compartir su alegría con los argentinos.

El mayor inconveniente que quizás alarmaba, fuera de la seguridad de los campeones del mundo y de las personas que salieron en el día de asueto argentino, era la salud. El encuentro con tantas personas podría generar cualquier tipo de incidente, como casi ocurrió, y sumado a esto, el calor y la exposición del sol. Aunque cueste separar lo mágico de un Lionel Messi con un rayo de sol alumbrandolo desde el cielo, nada de hermoso habría en estar tantas horas arriba del descapotable con las altas temperaturas a un día que comience el verano en el país.

Las redes sociales no tardaron en hacer memes al respecto de la notoria mejoría en energía y enrojecimiento de la cara y del cuerpo de los festejantes arriba del descapotable. También se bromeaba sobre la posible sed allá arriba, pero parece que eso estaba más contemplado por los hombres. Si bien se sabe: el Fantino (Fanta y vino), el champagne con Speed, la cerveza y el Fernet con Coca Cola no son precisamente bebidas hidrantes.

La Dra. Sandra Mazzoni, MN 74035, médica especializada en dermatología, habló con BigBang! sobre la preocupante situación que pudo haber terminado peor si la caravana arrancaba por la mañana y lo importante de tomar mucha cantidad de líquidos para pasar el momento. "Lo ideal hubiera sido tomar agua bien fría, hasta podrían habérsela tirado en el cuerpo. Fundamentalmente en la nuca, en las axilas, en las muñecas y en la ingle para bajar las altas temperaturas del cuerpo", consideró y agregó que otra buena opción para el agua puden ser productos tipo Gatorade, "porque tienen sales y son muy últiles para el cuerpo".

Alejandro "Papu" Gómez fue el único que, post festejo, se animó a hablar de las consecuencias que automáticamente aparecieron en su cuerpo. El jugador bromeó con un video que mostraba toda su piel colorada y la marca de la cinta de la medalla de oro en el cuello: "Necesito aloe vera".

Al respecto, la médica dermatóloga dijo: "Dependerá siempre del grado de las quemaduras solares pero se pueden utilizar aguas termales para rociar el cuerpo y bajar la temperatura, utilizar cremas cicatrizantes como el platzul (por tener antibióticos, anestésicos y vitamina A) o cremas reparadoras para quemaduras solares".

El golpe de calor tiene un efecto que va acompañado de la deshidratación y muchos síntomas como son la fiebre, el aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, aumento de la temperatura corporal, dolor por la quemadura en el cuerpo, entre otros. Luego, a largo plazo, el daño es más grave no solo por el envejecimiento de la piel sino por la aparición de manchas inestéticas y la posible aparición de cáncer de piel. Por lo que Mazzoni propone que "lo más fácil para aliviar todos estos síntomas" uno podría darse un baño de agua bien fría, ponerse paños fríos o toallas mojadas en todo el cuerpo", pero si es muy grave hay que llamar a una ambulancia.

El micro descapotable intentó durante varias horas llegar al centro de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron las peores horas de exposición porque arrancaron la marcha en pleno mediodía y hasta las 16 aproximadamente del martes. Como dice la dermatóloga, "no hay que exponerse al sol entre las 11 y las 16 horas".

"Lo lógico hubiera sido que se hiciera más tarde el recorrido. Pero, a pesar del horario que era muy malo se podría haber solucionado poniendose protector solar desde el arranque, media hora antes de salir, y renovarlo cada dos horas. Además podrían haber puesto sombrillas para dar sombra", analizó la médica.

El daño que provoca la exposición solar sin ningún tipo de cuidado y en los horarios de incorrectos es una quemadura de sol. Las quemaduras de sol son tan importantes como puede ser una quemadura por agua hirviendo. El grado de quemadura en la mayor parte quizás no llega a ser de tan profunda en algunas partes, lo que suele aparecer son zonas de enrojecimiento de la piel, sino la aparición de ampollas, y depsués la renovación posteor a eso. Tal es el caso del "Papu" y, como se difundió, Messi con el rostro enrojecido ya en su llegada a Rosario. El mejor jugador del mundo ni anteojos, ni gorra usó.

La especialista recuerda que solo escuchó hablar de las consecuencias del recorrido al dirigente técnico, Lionel Scaloni. Este decía que se avivaron tres horas después de la desprotección y recién en ese momento se pusieron protector solar.

"Me llama la atención que el medico de la selección no les haya advertido de las posibles consecuencias de la exposición", dijo sorprendida. De esta manera, continuó con una hipótesis que tiene que ver con el descuido: "Los hombres son mucho menos cuidados que las mujeres. Las mujeres sospechan que el sol les mancha la piel y las arruga. Entonces, más de una tienen más cuidado de protegerse pero los hombres no. Que no usen tiene que ver con el despiste, con que no tienen ganas de comprometerse a repetir la postura de la crema con frecuencia. A los hombres les molesta ponerse crema en el cuerpo sin saber que existen otras formas de protectores solares".