La terminante respuesta de Van Gaal a Di María por tildarlo como el “peor técnico de su carrera”

Faltan pocas horas para el cruce entre la Selección Argentina y Países Bajos en los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022. Y ya hay dos protagonistas de este partido que sacaron a relucir viejos rencores. Ellos son Ángel Di María y Louis Van Gaal, el entrenador neerlandés.

Es que ambos se conocen desde hace muchos años y su relación no terminó nada bien. En 2014, Fideo brillaba en el Manchester United, en Inglaterra, luego de ser traspasado desde el Real Madrid. Van Gaal aplicaba su mano dura en los diablos rojos.

Así comenzaría una historia llena de idas y vueltas que terminaría con la salida de Di María al PSG. Es que a pesar de tener un contrato de cinco años y un historial de éxitos, jamás pudo demostrarlo en la cancha porque Van Gaal le hacía la vida imposible en lo profesional.

Por un tiempo, Angelito guardó en secreto lo que sufrió durante el año que vivió en Manchester. Hasta que un día, en una entrevista con TyC Sports, reveló: "Mi problema en Manchester era el entrenador. Van Gaal fue el peor entrenador de mi carrera. Yo marcaba, asistía y al día siguiente me enseñaba mis pases mal colocados. Me desplazó de un día para otro, no le gustaba que los jugadores fueran más que él".

Algo parecido sufrió Juan Román Riquelme en Barcelona. En lugar de dejarlo flotar en la cancha y meter goles y asistencias, Van Gaal lo quería de extremo izquierdo y que marcara a los rivales. El histórico de Boca dejó Barcelona y brilló en Villarreal. Nunca se amigó con Van Gaal.

En la previa del partido, que ya tiene un largo historial como con una victoria en la final de la Copa en 1978, dos dos derrotas argentinas en 1974 y 1998 y dos empates en 2006 y 2014, en este último con triunfo albiceleste por penales, Di María y Van Gaal la picaron.

Y aunque la frase de Fideo tiene ya muchos años, el director técnico de Países Bajos le respondió. “No me gustó que me haya tildado como el peor DT de su carrera. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien”, afirmó Van Gaal.

Y luego, en compañía con la figura de su selección al lado, Memphis Depay, dijo: “Acá tengo a Memphis, que tampoco jugaba conmigo en Manchester United, y ahora nos besamos en la boca. Ahora tomo decisiones, puede que no gusten las cosas. Y desafortunadamente no me deja que lo bese en la boca”.

Luego llenó de elogios a la Selección: “Argentina, desde mi punto de vista, es uno de los líderes a nivel mundial, con jugadores de referencia. El verdadero Mundial empieza mañana para nosotros. No le quiero restar importancia a los partidos previos. Pero Argentina y Brasil son selecciones de un calibre muy distinto a los que enfrentamos anteriormente”.

Pero agregó: “Mis jugadores son suficientemente profesionales para lidiar con este entorno. Estamos hablando de 40 mil argentinos en las tribunas contra mil de los nuestros. Creo que es un número mayor que en partidos anteriores, y eso me alegra. Tengo muchas ganas de quitarme este sabor agridulce desde 2014 en el partido de mañana. Y si vamos a penales, corremos con ventaja”.