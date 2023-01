Lautaro blanqueó que jugó el Mundial con una grave lesión: “Tenía el tobillo hecho pedazos”

El Mundial de Qatar 2022 será inolvidable para Argentina. En ese torneo, Lionel Messi cumplió su sueño y pese a tener que definirlo por penales en la Final contra Francia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni le pegó un baile a su rival. Además fue la confirmación de la llegada de jóvenes jugadores a la albiceleste como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Pero en el medio de todo eso, los hinchas se quedaron con un saber agridulce por el papel de Lautaro Martínez en el torneo, quien es el goleador del ciclo de la Scaloneta.

El delantero del Inter de Milán debutó con golazos frente a Arabia Saudita, pero todos fueron anulados por offside. Después de eso, perdió la titularidad con Álvarez y sus mejores momentos del torneo fueron en el quinto penal contra Países Bajos y en el suplementario contra Francia en los que tuvo dos chances claras: uno fue el tercer gol de Argentina y el otro un cabezazo que liquidaba el partido. Pero no pudo ser.

Ahora, tras los festejos en Buenos Aires y en su Bahía Blanca natal, Lautaro relató los durísimos problemas físicos con los que llegó a Qatar. Durante una entrevista con la web del Inter, Lautaro contó: “Antes de la Copa del Mundo estaba jugando con un golpe en el tobillo, no llegué a Qatar en las condiciones que quería. El entrenador y los médicos lo sabían, pero puedo dormir por la noche porque sé que siempre entrené lo mejor posible”.

Enseguida dio más detalles sobre su lesión y su comportamiento tras perder la titularidad: “Cuando no marco, trato de dar una mano de otra manera. Antes de ir al Mundial, tenía el tobillo hecho pedazos. No llegué a Qatar como quería, pero nadie puede decir que yo no di todo. Doy lo mejor de mí en cada partido y en cada entrenamiento. Tenía el tobillo inyectado de analgésicos. Hice todo para estar bien y eso se notó en cada entrenamiento donde lo di todo”.

Luego, sobre su rendimiento en la Copa del Mundo, Lautaro fue contundente y habló sobre los goles de Julián: “No tuve el Mundial que quería, pero entró un compañero que lo hizo mejor que yo y estoy muy contento. Lo di todo, incluso desde afuera”. Luego eligió los tres momentos más importantes del torneo: “En primer lugar, tengo que decir la derrota contra Arabia Saudita, porque nos acercó más, hablamos entre nosotros y volvimos a trabajar como siempre lo hicimos en estos últimos tres años con Scaloni; salimos fortalecidos como grupo y como Selección”.

En segundo lugar eligió el partido contra Países Bajos en los Cuartos de Final: “Nos empatan después de ir ganando 2 a 0, luego un tiempo extra difícil que pudimos haber ganado ahí y finalmente pasar por los penales. A veces podés llegar a cansarte mentalmente, pero lo que vivimos contra Países Bajos demostró que incluso si estás cansado física y mentalmente, siempre podés empujar para dar más sin importar lo que pase”.

Y por último el momento más especial fue el cuarto penal de Argentina en la definición, que significó que Argentina se había convertido en campeón del mundo: “El gol de Montiel. Cuando entró la pelota, pensé en todo lo que hice para llegar hasta aquí y en cómo siempre soñé con ganarla de chico, pero nunca imaginé que sería así. Es el momento más importante de mi carrera”.

Por último, el ex delantero de Racing, afirmó: “Después de la fiesta que hicimos ni bien llegamos, con toda la gente en distintos puntos del país, estamos muy contentos; son sensaciones únicas y hermosas. Vivir este momento con mi familia fue fantástico, fue una felicidad completa”.