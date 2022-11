Los cambios en la lista de Scaloni: afuera Nico González y Joaquín Correa, adentro Ángel Correa y Thiago Almada

El minuto a minuto de los jugadores del Seleccionado Argentino tiene en vilo al país hace más de un mes. Las dudas frente a la cantidad de lesionados que hubo en octubre pusieron a muchos en la cuerda floja de cara a Qatar 2022.

La realidad es que tal y como dijo ayer Lionel Scaloni tras la finalización del último amistoso entre Argentina y Emiratos Árabes Unidos, que por cierto ganamos 5 a 0, es que cada jugador ya es grande y se debe hacer responsable de sí mismo. Tanto de su exigencia, como de su profesionalismo frente a las heridas que no les permiten seguir en el juego.

“Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir la lista. Si te soy sincero, hoy no te puedo decir 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o ‘mala’ suerte, podemos cambiar, está la posibilidad. Ellos son grandecitos para saber si están en condiciones de seguir o no", comentó ayer el DT argentino.

Sus comentarios se dieron a raíz de las especulaciones que surgieron tras ver lesionado al jugador de la Fiorentina en el primer entrenamiento del equipo en Doha. Cabe destacar que González ya estaba con complicaciones, y de hecho hasta último momento se dudó sobre su recuperación. El ex Argentinos acarreaba problemas físicos que también lo dejaron afuera del partido de ayer.

Si bien cada baja de un jugador es una rotura nueva para el corazón de quienes aman el fútbol, en este caso es angustia y alegría. La realidad es que ver desafectado a Nicolás es un golpe duro, pero quien llega para reemplazarlo es el número 27 de la lista. El que estuvo ahí, con una pierna adentro y una afuera. Es quien promete deslumbrar como siempre ya sea en sus jugadas o en su aguante.

Ángel Correa había quedado afuera de la competición tras estar mucho tiempo sin jugar, debido a que el 17 de agosto de este año sufrió una grave lesión que no le permitió tener continuidad en su club. Los fanáticos de la selección se mostraron indignados en el transcurso de esta semana, ya que su presencia adentro y afuera de la cancha era fundamental. Pero así como suceden las desgracias, también suceden los milagros.

El ex San Lorenzo, que ya tenía alguna idea de lo que ocurría con su compañero, no pudo jugar en el partido de ayer por un motivo de ser preservado hasta el último minuto, pero frente a la nueva situación que se presentó, se espera verlo el martes a las 7 am de Argentina con la celeste y blanca. O bueno, mejor dicho la violeta.

Otra sorprendente baja es la de Joaquín el Tucu Correa, quien ayer anotó un gol para el seleccionado, y que parecía por fin consagrarse como parte del equipo que capitanea el astro del futbol mundial, alias Lionel Messi. El jugador del inter sufrió en el mes de octubre una lesión en una de sus piernas, que lo había dejado en un estado de recuperación. Pero tras varios días de rehabilitación, parecía estar listo para ingresar. Dicho y hecho en el último amistoso lo hizo, pero todo salió mal.

Sí, metió un gol y nos hizo felices. ¿Pero a qué costo? El delantero sufrió fuertes dolores en la zona de su última lesión y tuvo que someterse a estudios. Todo indicó que no está apto para jugar debido al delicado estado de su salud. Su reemplazo es Thiago Almada, el brillante jugador de 21 años que hizo los pasos más importantes de su carrera en Vélez y ahora juega en el Atlanta United.