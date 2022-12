Los hombres detrás de la Scaloneta: del utilero histórico al "guardaespaldas" de Messi

El próximo domingo la Selección Argentina enfrentara a Francia por la final del mundo. Los jugadores están listos y no están solos. ¿Quiénes son los integrantes del cuerpo técnico que están con ellos?

Marito Di Stefano, el utilero que acompaña con cabeza y corazón. El es un histórico trabajador de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que pertenece al equipo desde mucho antes que nacieran algunos de los jugadores actuales como Enzo Fernández y Cuti Romero.

Hace 25 años que trabaja allí y lo que se llevó no es simplemente un sueldo, sino una familia. Era el año 2008 y se jugaban los Juegos Olímpicos. Marito no podía viajar porque su mamá estaba enferma, pero un compañero de trabajo no convencional tal y como lo es Juan Román Riquelme, le dio vuelta la vida en dos segundos.

Según el testimonio del hombre que conoció a los mejores jugadores del país, Juan Román lo obligó a llamar su mamá y cuando le pasó el teléfono le exclamó: “Lo llevo a su hijo porque vamos a ganar la medalla. A la vuelta yo se la cuelgo”. Tal y como prometió, ganó y fue hasta donde vivía la señora para cumplir su promesa.

Marito recuerda como si fuera hoy el día que conoció a Messi. “Fue el 16 de junio de 2004. Cuando llegó era un pibe re introvertido. No hablaba, se tocaba la nariz. Le decía que viniera a tomar mate. Cuando al jugador le pasa algo, al primer lugar al que va es a la utilería”.

Aclarar que Lionel es el más grande de la historia no solo adentro sino también afuera de la cancha parece algo obvio. Pero Di Stefano terminó de constatarlo: “Se acuesta a dormir pensando a quién va a ayudar y se levanta pensando lo mismo. Messi es un pibe de otro planeta, se ha corrido de lugares, ha sacado a la seguridad, lo hace siempre. Fuimos a jugar un partido por las Eliminatorias en Uruguay y un nene lloraba y giró la cabeza y dijo ‘tráiganlo´. Él atrae”.

Además, el utilero recordó que el fanatismo del astro del fútbol mundial por la celeste y blanca no es ningún chiste. Mata y muere por la patria. "¿Sabés lo que me dijo Messi? 'Por toda la plata del mundo o me llame España, si no juego para mi país, no juego para ninguna Selección'. Una sola vez le dije: 'Yo en tu lugar no vengo mas'. Me respondió: 'Marito, vos sabes que yo muero por la pelota y muero por mi país'", recordó Marito en una entrevista con Cómo te va por D Sports Radio.

En la Copa América 2021, en la cual la selección salió primera, el hombre que rechazó escribir libros con los secretos de los jugadores durmió todas las noches con el Dibu Martínez por cábala.

En cada partido, en cada concentración, en cada convocatoria de los últimos 22 años ha estado el. Marcelo D’Andrea mejor conocido como “Daddy” por su parecido a Dady Brieva, es uno de los mayores confidentes del plantel entero.

El fisioterapeuta fue llevado a la selección en el año 2000 de la mano de Gabriel Batistuta, quien lo consideraba un pilar fundamental para su salud física y mental. Desde ese entonces no se movió de allí.

En cada cuerpo técnico y en cada equipo de jugadores se fue ganando su lugar y el cariño de todos. Lo conoció a Messi en el 2005, durante el Mundial Sub-20 de Países Bajos en el que la selección juvenil se consagró campeona.

Desde ese entonces son casi familia. Sus reuniones, cenas y charlas no son únicamente sobre la albiceleste. Comparten secretos, estados de ánimo y por sobre todo un acompañamiento codo a codo que lo ayuda a sentirse querido. Lionel ha depositado una fuerte confianza en Daddy. Incluso, un dato no menor, es que cuando el 10 jugaba en el Barcelona, Marcelo ha viajado en diversas oportunidades para acompañarlo y ayudarlo tanto en lo físico como en lo psicológico.

Si bien es una figura clave para Messi, a quien también acompaño en sus malos momentos, es una parte del alma del equipo en general. Incluso ha participado de varios streams de los jugadores como por ejemplo el del Kun Agüero junto con el Papu Gomez.

Lejos de sus familiares, de sus allegados, de sus casas y de sus parejas, el mejor equipo del fútbol 2022 se prepara para dar batalla y demostrar a que viajaron a Qatar.

La tercera figura clave de este equipo es Dany Ale. El peluquero que logró igualar al Papu Gómez con David Beckham y que le hizo un argentinismo look al Dibu Martínez con los colores de la albiceleste. En los ratos libres los jugadores suelen aprovechar para distenderse, jugar al truco, a la play, stremear, o simplemente cortarse el pelo.

Daniel Alejandro Albornoz es fanático del fútbol desde siempre. Es peluquero desde sus 16 años en el barrio Villa Hidalgo en José León Suárez, partido bonaerense de San Martín, en donde se crió y vivió hasta que pudo armar su local en Villa Ballester.

Lo que Dany Ale no sabía, es que un día su sueño iba a cumplirse más allá de retocar cabelleras. En el año 2016 conoció a Cristian Pavón, cuando el delantero jugaba en Boca Juniors, y gracias a él pudo entrar a trabajar al Xeneixe. “Por él entré a un club y una institución tan grande que aún no lo creo. Destaco el corazón enorme de él y toda su familia”, relató el joven que también había realizado dichas tareas en Vélez.

Pero el verdadero sueño del pibe estaba por cumplirse. Un poco antes del inicio de la Copa América 2019 llegó al predio de la AFA y no tuvo mejor debut que atender a Claudio Chiqui Tapia, actual presidente de la Asociación. “Fue quien me abrió las puertas. Realmente me dio una gran mano. Para mi es como un padre”, comentó Albornoz.

Ese mismo año y en esa misma Copa se desempeñó como el peluquero oficial de la Selección y actualmente no solo acompaña a los jugadores en la Copa Qatar 2022, sino que es furor en las redes sociales donde tiene más de 270 mil seguidores.