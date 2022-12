Los panqueques que liquidaron a Scaloni: de Vignolo y Ruggeri a Closs y la mala leche de TyC y Clarín

Tras la triste eliminación de la Selección Argentina en Rusia 2018 y la crisis interna que se desató entre el plantel liderado por Lionel Messi y Javier Mascherano en contra del entonces director técnico Jorge Sampaoli, desde la Asociación del Fútbol Argentino debieron realizar maniobras de emergencia.

El mundo del fútbol y con los referentes del periodismo deportivo radial y televisivo como punta de lanza comenzaron a meter presión para que el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, se ocupara de convencer a un hombre: Marcelo Gallardo. El multicampéon con River Plate no estaba dispuesto a agarrar una bomba de tiempo como la Selección, tras varias finales perdidas e incluso una eliminación en los Octavos de Final de un torneo mundial.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El panorama era desolador. Parecía que el final de la carrera de Messi llegaría sin ningún título con la celeste y blanca. Y más aún, la trayectoria del mejor futbolista de la historia podía terminar sin el 10 en la Selección Argentina. Fue entonces que Tapia tuvo una epifanía y eligió a Lionel Scaloni como director técnico, el mismo que había formado parte del cuerpo técnico de Sampaoli junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel. Las críticas no tardaron en llegar.

El 7 de marzo de 2019, durante una conferencia de prensa, ESPN mandó a hacerle una consulta muy especial a Lionel Scaloni. Para ese entonces, la campaña en su contra había quedo en evidencia. Y generó un ambiente de nerviosismo y de indignación en la sala. Mientras el técnico de Argentina se tocaba su anillo y miraba fijo al cronista en cuestión.

Con ciertas dudas en la consulta, el periodista le preguntó: “Hace un tiempo se habló de tu título, es decir, que no tenías el título habilitante de entrenador. Quería saber si podías aclarar esta cuestión para desasnar a estas dudas”. Sorprendido, Scaloni le dijo: “Tendría que haber traído el carnet”.

Ante la risa del cronista, serio, el DT siguió: “No, de verdad te digo. Tengo el UEFA Pro, que es el máximo título posible, porque a los jugadores que juegan más de 8 años en el fútbol español les dan la posibilidad de hacer este curso. Lo hice como Dios manda El curso de técnico lo hice en la Real Federación Española de fútbol, junto a Redondo, Saviola y Leo Franco, entre otros. Es el máximo título a nivel entrenador. Lo hice antes de ser enternador del seleccionado mayor".

Otro que castigó con fiereza a Scaloni y a todo el cuerpo técnico de la Selección Argentina fue Mariano Closs. Desde su programa de radio, el conductor lanzó: “Me explica alguien los antecedentes de Ayala para ser parte del cuerpo técnico. Alguien me explica los antecedentes de Walter Samuel para ser parte de un cuerpo técnico de la Mayor. Y ni hablemos de alguien que no tiene trayectoria como técnico ni en la Primera D para ser técnico de la Selección. Esto es absolutamente responsabilidad del señor Tapia. Tapia está a tiempo de recapacitar para que no vayamos a otro fracaso”.

Obvio que no fue el único, en ESPN, Miguel Simón afirmó desde el programa que tenía Alejandro Fantino: “Un técnico nacional tiene que tener merecimientos para llegar al equipo nacional. Me estaba fijando en los últimos ocho técnicos finalistas de la Copa del Mundo y saqué la conclusión de que hay cinco años promedio”. En la pantalla, una encuesta consultaba ¿Confiás en Scaloni como DT de la Selección? Los resultados eran No con 53% y Sí con 47%.

En otro programa, pero de la entonces señal FOX, Sebastián el Pollo Vignolo se preguntaba en su editorial: “¿No se estará perdiendo tiempo? Porque supongamos que si está todo bien y la evolución es buena, Scaloni dio resultados y el equipo juega… listo. ¿Y si no? ¿Y si la evaluación es incompleta o el rendimiento no es el que se espera? ¿No regalamos casi un año desde que terminó el Mundial hasta ahora? ¿No regalamos un año? Dios quiera que a Scaloni le vaya bien en la Copa América. Porque si no regalamos un año. Y a la Argentina no le sobra tiempo”. En ese torneo, Argentina fue eliminada por Brasil en la Semifinal, en el mejor partido que jugó el equipo de Scaloni.

Lo llamativo es que las críticas al actual director técnico de la Selección Argentina surgió, incluso, desde ex futbolistas o actuales entrenadores. Dos de ellos fueron Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986, y Sebastián Domínguez, ex jugador de Vélez. Desde la pantalla de Espn ambos tuvieron el siguiente diálogo:

Ruggeri: ¿No estamos todos diciendo que queremos un proyecto?

Domínguez: No no. No hay una negación o una afirmación que no vaya acompañada de un argumento. Jamás digo las cosas y lo digo porque se me canta. Después está el que coincide o no.

Ruggeri: Está bien. Bárbaro. Pero acá no decimos todos que armen un buen proyecto de verdad para que la Selección esté bien…

Domínguez: ¿Este te parece un buen proyecto?

Ruggeri: No.

Domínguez: Listo. Estamos de acuerdo.

Ruggeri: Te lo dije desde el otro día que no hay un proyecto serio para encarar que vaya a la Selección hacia un lugar.

Vignolo: Si tengo que pensar con el corazón, sueño que la Selección sea campeón de la Copa América con Messi. Si vuelvo a pensar, pensar, pensar eh, digo no… prefiero hacer las cosas mejor y que después venga quien tenga que venir…

Dominguez: Me dan ganas de abrazarte.

Chavo Fucks: Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?

En otro programa, Vignolo también hacía campaña por Gallardo. Y gritaba: “Hay que tener un entrenador en el Seleccionado Argentino. Un entrenador que tenga la valentía necesaria. Y que sepa”. Al mismo tiempo, desde TyC Sports, Diego Díaz afirmaba: “Los jugadores, Scaloni y Tapia no están a la altura de Messi”. En tanto, Fernando Niembro, el mismo que le facturó 24 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad con una empresa fantasma y debió bajar su candidatura, afirmó que Scaloni había hecho “un golpe de Estado” a Sampaoli y que era un “desleal”.

Por su parte, Martín Liberman lanzó desde Fox Sports: “Podrá ser el día de mañana un gran entrenador Scaloni. Hoy claramente no lo es. Un pibe sin ninguna experiencia. Un piloto de tormentas. Obviamente no está a la altura de la situación. No debiera dirigir a la Selección. Pero Scaloni no se la robó a nadie, eh. Scaloni estaba ahí llevado por Sampaoli. Y no fue para nada leal”.

Desde el programa de Vignolo también se quejaron de Scaloni cuando eligió al Dibu Martínez como titular. El ex San Lorenzo, Damián Manusovich dijo sobre esa decisión: “¿Y qué hicieron el arquero de Boca y de River que salieron del equipo?”. En tanto, Marcelo Benedetto cuestionó: “Es raro que un arquero pierda el puesto fuera de la cancha. Armani no atajó mal para salir del puesto”.

El más insólito fue el Chavo Fucks, un panelista deportivo que no pega un pronóstico desde hace años. En ese punto, tras el triunfo de Argentina contra Brasil en el Maracaná donde se coronó campeona de la Copa América, lanzó: “Lo que pasa es que en la Copa América ustedes sobreestimaron la Copa América. Nos salvó el VAR. Brasil nos mató. Jugó mucho mejor. Y ahora les parece que está bien que todos sean amigos. Antes era una camarilla o una mafia”.

Pero la más reciente fue la columna de opinión publicada en Clarín y firmada por Adrián Maladesky. La nota fue titulada de manera insólita “A Scaloni se lo vio desenfocado por primera vez y en el peor momento posible”. Dicho análisis de salud a la distancia se dio en la previa del partido contra Países Bajos cuando había rumores de un desgarro de Rodrigo De Paul. En la conferencia, el DT cuestionó a las “fuentes” de los periodistas.

En pocos días, la Selección Argentina irá por una nueva Copa del Mundo en Qatar 2022. El rival será Francia y no será nada fácil. Pero el sueño está a punto de cumplirse en el último baile de Lionel Messi. Aunque nadie sabe cuál puede ser el final, lo único que sí está claro es que los “panqueques” de Scaloni están a la orden del día. Y que el tiempo no les dio la razón.