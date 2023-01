"Macri pidió mi cabeza": Momo y la verdad detrás de la decisión de la FIFA de apartarlo del Mundial

El influencer y streamer Gerónimo Benavides, mejor conocido como Momo, luego de casi un mes de su despido de la FIFA como voz oficial de los estadios en representación de la Argentina, contó la verdad sobre su salida y confirmó que no tuvo que ver con las razones que se difundieron, sino con un pedido explícito del ex presidente Mauricio Macri para bajarlo de su rol.

"Voy a explicar qué fue lo que pasó. A mí nunca me soltó la mano la AFA; la Selección nunca me soltó la mano. Y se lo agradezco a todos", comenzó su descargo Momo. Esto nunca había estado en duda, ya que inclusive él fue uno de los invitados al casamiento del defensor Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, hace una semana.

Lo que sí se creía era que su despido había estado vinculado a un video que publicó tras la victoria en Cuartos de Final ante Países Bajos, donde en una situación de descontrol, tiró acusaciones para todos lados. "Nos cagamos en todos los que nos quieren cagar. Nos quiso cagar la FIFA, ahí los tenés. Chau, Holanda. Andate a la con... de tu madre. Aguante Argentina", había dicho Momo segundos después de terminado aquel encuentro.

La bronca del influencer no paró allí, ya que esa misma noche, tras ver las repercusiones que ciertos sectores de la prensa, redobló su apuesta. "Salió La Nación, salió un periodista, y no sé quién más a matar a (Lionel) Messi y a la Selección. Porque habíamos sido antideportivos, porque esto, porque lo otro, porque qué sé yo, el hombre vulgar", recordó Benavides en referencia a la polémica columna de Cristian Grosso cuestionando la reacción del capitán argentino luego de todas las cosas que habían dicho los neerlandeses y particularmente su director técnico, Louis van Gaal, horas antes del partido por los Cuartos de Final del Mundial de Qatar.

"Hicieron mierda a la Selección e hicieron mierda a Messi. Salgo del estadio a las 3 de la mañana, posteo en Twitter y los etiqueto. Pongo todas las noticias, hago el tuit: 'no se olviden que a estos tipos no hay que darles nota, son de Argentina y eso es lo peor que existe'", precisó Momo.

"Yo mato a La Nación, mato a todos estos. ¿Y qué pasa? Lo que todos sabemos, que uno de los dueños de esos medios estaba en la tribuna y trabaja para la FIFA", explicó el influencer en relación al ex mandatario argentino que oficia de presidente de la Fundación de la FIFA. "En ese mismo momento el tuit se vuelve viral. Tenía más de 30 mil likes. Esa persona, obviamente a través de alguien, pide mi cabeza y me bajan", agregó en relación a Macri.

"Yo me despierto con el mail en el cual me dijeron que ya el partido que viene yo no iba a estar. El video todavía no se había subido. ¿Ustedes creen que yo en otros partidos no he reaccionado igual, porque soy futbolero?", aclaró Momo respecto al fuerte testimonio por el cual, supuestamente, había sido bajado.

Que Macri es accionista de La Nación no es algo que haya sido confirmado por él públicamente, aunque sí Esmeralda Mitre, heredera de Bartolomé Mitre, cuestionó al ex mandatario y pidió saber cuánta plata había puesto en la empresa que era de su padre, durante una entrevista que le realizó la TV Pública. También el periodista Jorge Lanata, a fines de 2021, aseguró que el financiamiento del canal La Nación+ había sido hecho por empresarios vinculados al PRO.

Cuando se dio el despido de Momo de la FIFA, el influencer subió un video donde contó que pidió explicaciones y aseguró que las contaría después del Mundial, como finalmente hizo. "Quiero pedirles disculpas a los que defraudo. Traté de hacer lo mejor que pude desde mi humilde lugar, que era alentar a la Selección, poner los nombres de los jugadores bien arriba, tratar de levantar al estadio a veces. Creo que hice lo que pude", había declarado en aquel entonces. Ahora se supo la verdad que había prometido contar. Uno de los hombres más poderosos de la Argentina fue el encargado de que su función con el máximo organismo del fútbol mundial termine.