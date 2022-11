"Me siento muy bien físicamente": Lionel Messi habló y aseguró que será su "último" Mundial

"Me siento muy bien físicamente", comenzó diciendo Lionel Messi en la conferencia de prensa previa al debut de la Selección Argentina mañana a las 7 frente a Arabia Saudita por el Grupo C de Qatar 2022, el cual se jugará en el estadio Lusail.

"Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Tuve un golpe y por precaución entrené diferenciado", explicó Lionel. "Habitualmente llegamos al final de las temporadas y en esta ocasión es diferente, porque no tenemos preparación porque nos toca jugar muy rápido. Siempre es especial jugar un mundial, el comienzo", agregó.

El crack argentino contó que se cuidó mucho para llegar en plenas condiciones a disputar la competencia. "Seguramente sea mi último mundial y la última oportunidad de conseguir este sueño que todos queremos", confesó "Esperamos un partido difícil por lo que significa el comienzo de un mundial. De este grupo es la primera Copa del Mundo", reconoció de cara a la complicación que significa el debut en Qatar 2022.

"Es hermoso que mucha gente que no es argentina desee que salgamos campeones. Siempre fui un agradecido por el cariño que recibí en toda mi carrera", celebró Messi ante la pregunta sobre el apoyo de extranjeros a la Selección Argentina y a él en particular.

"No sé si llegamos mejor, es verdad que venimos de ganar y eso nos hace trabajar de otra manera, sin la gente ansiosa y pendiente de los resultados y disfrutando con la Selección. En 2014 teníamos un grupo muy similar, muy unido. Está bueno llegar de esta manera porque da mucha confianza cuando salís a jugar", señaló el crack del Paris Saint Germain.

"Me siento ilusionado de este nuevo comienzo en una copa del mundo", aseguró Lionel en la conferencia. "No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero me encuentro muy bien, maduro. Con ganas de vivirlo con mucha intensidad y de disfrutar cada momento que me toca vivir, ya sea ahora en el Mundial o antes en la Copa América. Hoy creo que disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba", añadió.

"Lo que me lleva a volver a intentarlo es la ilusión y las ganas", indicó, cuando le preguntaron sobre su persistencia.

Quien luego continuó a cargo de la conferencia fue el entrenador argentino a cargo del equipo, Lionel Scaloni, quien disparó que Argentina no ganó 2014 y que fue algo inmerecido. "Los grandes favoritos no ganan los mundiales. A partir de ahí creo que hay grandes selecciones, ocho o diez preparados para ganarlo. La mayoría son europeas, como sucede en los últimos años", relató. "Los detalles hacen campeona del mundo a una selección y no es por cómo mejor juega", agregó.

"La gente tiene que saber que somos un grupo que va a dejar todo, pero sin dejar de pensar de que es un juego, es un deporte, y que después la vida real sigue", declaró Scaloni tratando de quitarse presión.

"La realidad es que ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque ya no está la presión de no haber ganado", aseguró Scaloni respecto al nuevo temple de su equipo. "Creo que eso es clave para jugar un mundial, estar más liberado. Más allá de la carga emotiva de la inauguración, que siempre existe".

"Lo que mejor llevamos es el día a día. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores disfrutamos de estar acá y vivir un mundial", celebró el líder de la Scaloneta, quien agregó que "el clima es mejor que lo esperado", pero que los jugadores tuvieron un "octubre bravísimo" con muchos partidos y muy cargado de partidos para quienes juegan en la elite.

"Sabe lo que significa", indicó sobre las declaraciones del entrenador español Luis Enrique sobre Lionel Messi. "Es una maravilla verlo y que pueda jugar un mundial. Todos los elogios no van a terminar, porque él va a seguir y hay que disfrutarlo".

"Por suerte podemos elegir entre 26, no como en la Copa América", se refirió Scaloni respecto a la lista larga para esta convocatoria, en la misma respuesta donde aseguró que "Enzo Fernández está muy bien". "No me atrevo a decir que las selecciones árabes estén por debajo de las demás", declaró ante la pregunta de que los primeros dos partidos del mundial encontraron a países de esa región derrotados, Qatar frente a Ecuador e Irán frente a Inglaterra.

"Siempre tenés una presión cuando sos entrenador, si el resultado no acompaña vienen los debates. No estamos bajo ningún concepto obligados a ganar una copa del mundo, sería una falta de respeto a los demás", cerró Scaloni.