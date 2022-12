¡Merecidísimo, muchachos! De Scaloni, al Dibu: la emoción de la Scaloneta

La Scaloneta lo hizo de nuevo y la Selección Argentina ya tiene bordada la tercera estrella en su camiseta, tras vencer por penales a Francia en la Final de Qatar 2022. Los festejos alocados de los hinchas hicieron y las tapadas de Emiliano "el Dibu" Martínez lograron descontracturar a los jugadores, quienes lo demostraron en sus declaraciones. Pero el llanto que todos los fanáticos y fanáticas de este equipo esperaban, el de su entrenador Lionel Scaloni, le partió el alma a los millones de televidentes que vieron cómo su DT se quebraba.

También lloró el Dibu, y se lo dedicó a su familia y a su hijo: "Salgo de un lugar muy humilde, me fui de muy chico a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos".

Sobre los penales aseguró que los vivió tranquilo: "Es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros, porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Creo que podría haber atajado el primero también, me tiré mal. Pero después hice todo bien".

"Fue un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado, y con dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos, que era el destino sufrir. Nos ponemos 3 a 2, nos cobran otro penal, casi nos meten dos goles. Gracias a Dios, esas que se pierden. Y después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como este, no tengo palabras", celebró el arquero.

Es que fue un partido para el infarto, con las dos remontadas francesas en los piés de su estrella Kyllian M'Bappe y su hat-trick. Por eso es una locura cómo contó que lo vivió el defensor Nicolás Tagliafico, que tanto en la Final, como en el encuentro anterior frente a Crocia, dejó todo en la cancha.

"A pesar de todo lo que se vio en este mundial, llegamos con mucha tranquilidad. Se vio, pero lo dije en el partido anterior: si no se sufre no vale, y hoy había que sufrir, pero siempre se puede un poco más. El primer tiempo fue muy bueno, en segundo tiempo tuvimos errores pero supimos sacarlo adelante. Como argentinos siempre los sacamos adelante. Se lo dedico a todos los argentinos y a los que bancaron a esta Selección durante tres años. Darnos cuenta que cuando estamos juntos, somos mejores", rescató el número 3.

Otro de los que vivió con locura el festejo fue Rodrigo de Paul, ese socio de Lionel Messi que supo ganarse el corazón de los hinchas por siempre estar dispuesto a jugar con el astro argentino de Rosario.

"Somos campeones del mundo, no sé qué decirte. Nunca me lo imaginé, visualizar la imagen agarrando la Copa. Es lo máximo. Estamos orgullosos. Nacimos para sufrir, pero con cada situación son hemos curtido, hecho más grande, hoy es uno de los días más felices de mi vida. Esta es la llave de la eternidad, seremos eternos, lo logramos. Que estén orgullosos. La bandera está más arriba", festejó De Paul.

Otro de los que se emocionó hasta las lágrimas fue Enzo Fernández, la figura surgida de River Plate que se llevó el premio al mejor jugador juvenil de Qatar 2022 y fue clave en el recorrido hasta levantar la Copa del Mundo.

"La posibilidad de ganar un Mundial con mi país no tiene precio. Toda mi familia está acá, no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida, me lo llevo en el corazón. Feliz por Leo (Messi), por su familia, por todo el grupo. Vamos a llevar la copa y disfrutar todos juntos", declaró.

El ex Boca Juniors Leandro Paredes también tuvo la oportunidad ser sincero y reconocer la locura que le tocó vivir, y el placer de transformarse en un argentino más que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo. Además recordó a muchos de los que se quedaron en el camino, como Giovanni Lo Celso, quien a último momento se lesionó.

"Va a ser difícil hablar, ni en el mejor sueño pensábamos esto. La gente está feliz, nosotros estamos felices. A disfrutar. Pensé en mi familia, los que no están, el camino recorrido. Los chicos que no están y estuvieron en el proceso. Mucha gente se me pasa por la cabeza", expresó Paredes.

El delantero Paulo Dybala fue uno de los que le tocó entrar desde el banco, y pasar gran parte del torneo como suplente. Aunque hizo su gol en la definición por penales y demostró su jerarquía cuando pateó.

"Entrar así, frío, no era fácil. Había que estar frío de la cabeza, erró Francia, me tocaba a mí y entró. Esto es increíble, esta sensación no la vamos a tener nunca. Agradecerles a los argentinos por este mes, estamos muy felices, el apoyo fue incondicional. Dijimos que lo íbamos a fallar y no le fallamos, ahora vamos para allá a festejar juntos", reconoció.