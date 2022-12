Métodos inusuales y autoconfianza: los secretos de David Priestley, el psicólogo de Dibu Martínez

Final del Tiempo Extra de la Final de la Copa del Mundo. Francia le había empatado en dos oportunidades a Argentina. El resultado era 3 a 3 y quedaban dos minutos de juego. Zapatazo del arquero Hugo Lloris, cabezazo de Nicolás Otamendi, un defensor francés mete un pelotazo, Otamendi se cae y Randal Kolo Muani quedó mano a mano con Emiliano Martínez. El milagro ocurrió. El Dibu hizo una de las atajadas que quedarán para la historia. Un rato después, atajó un penal y fue clave en el otro que erró el francés.

Su comportamiento durante la tanda desde el punto del penal fue muy parecido al de la Copa América 2021 contra Colombia. Esa noche acuñó la frase “Mirá que te como, hermano” o “Hacete el boludo”. Con esas técnicas, el arquero logró desconcentrar a los contrincantes y se le hace más fácil atajar el penal.

Tras la derrota de la Selección en el debut de Qatar 2022 contra Arabia Saudita por 2 a 1, después de que le pateen solo dos tiros al arco, Martínez lanzó: “Sufrí mucho estos días, no pude dormir, hablé mucho con mi psicólogo porque que me pateen dos veces y me metan dos goles es difícil de tragar; sé que tengo a 45 millones de argentinos atrás mío y les podría haber dado más”.

En una entrevista, el Dibu reveló: “Siempre fui fuerte, pero se trabaja. Empecé con un psicólogo hace cuatro años y eso me cambió mucho. Me prepara para cada partido”. De hecho, durante el Mundial, el arquero buscó la motivación en lo que había dicho el entrenador Louis Van Gaal: "El técnico dijo que tenían ventaja en los penales, yo lo ví, le saqué captura, lo guarde en el celular y se lo mostré a Martin​ ​​​​​​(Tocalli, entrenador de arqueros), a mi psicólogo y dije: prendió la dinamita".

Pero, ¿quién es el psicólogo de Dibu? Su nombre es David Priestley y trabajó durante muchos años en el Departamento de Psicología y Desarrollo Personal de los planteles masculinos y femeninos de Arsenal de Londres. A ese club, Martínez llegó cuando dejó las inferiores de Independiente, sin poder debutar en la primera del fútbol argentino. El Dibu aseguró: “Me prepara para cada partido. Hablamos dos o tres veces por semana antes de un partido. Mi cabeza está más centrada que nunca, gane o pierda”.

La relación entre ambos es muy estrecha. Y con respecto a su labor Priestley, de origen inglés, explicó: “Tengo el privilegio trabajar con referentes de élite, pero no soplo humo. Te desafiaré tanto como te apoyo. Ese es mi trabajo”. Y completó: “Cuánto más difícil encuentre sus desafíos, más me esforzaré para ayudarlo a encontrar sus soluciones. Y donde sea que lo llevemos, para aquellos que quieran ir más allá, trabajaré con ustedes para liberar el potencial de rendimiento del que tal vez solo hayan vislumbrado hasta la fecha”.

Entre las estrellas con las que el psicólogo trabaja se destacan Arsene Wenger, el histórico entrenador de Arsenal y Peter Cech, ex el arquero del club, quien afirmó en una nota: “David me ayudó a dar lo mejor en todos los roles como arquero y entrenador y más allá de eso”. Otro paciente es Sam Stanley, jugador de rugby del equipo británico Saracens. A él lo ayudó en su recuperación mental cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en la Sub-20 de Inglaterra.

Fuera de los métdos clásicos

Lo convencional no va de la mano de Priestsley. De hecho, Stanley contó sobre las propuestas que utilizó el psicólogo además del diván: “Me ha hecho ir a cantar para personas sin hogar y hablar con ellas. Al final de la noche, mi cabeza daba vueltas. Nunca esperé salir sintiéndome tan inspirado y como si me hubieran dado una nueva oportunidad de vida”. El fin de eso es que el deportista ponga en valores el privilegio con el que vive y tome conciencia que sus desafíos son mínimos frente al de la mayoría.

Desde hace un tiempo, las jugadas mentales del Dibu Martínez en los penales comenzaron a ser estudiadas por profesionales. Aunque esos idas y vueltas siempre existieron en el fútbol, ahora parece que salieron de vuelta a la luz porque sirvieron para que Argentina avance en una Semifinal de Copa América, y en los Cuartos de la Copa del Mundo y, por supuesto, para que consagrarse campeona en Qatar 2022.

En ese punto, el psicólogo noruego Geir Jornet, quien es profesor en la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte, analizó los “juegos mentales” que hizo en la Final de la Copa del Mundo y a través de un hilo de Twitter afirmó: “Martínez preparó el escenario y se adueñó del área penal desde el principio. Mientras Lloris completaba el lanzamiento de la moneda, Martínez caminó rápidamente hacia el área penal, esperando a que llegara Lloris, como si estuviera dando la bienvenida a un visitante a su propia casa: “¡Estás en mi casa ahora!”. Y finalizó sobre su análisis: “Las celebraciones grandes e intensas indican confianza, dominio y superioridad. Afecta positivamente a los compañeros de equipo y negativamente a los oponentes”.