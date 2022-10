Nada de alcohol, ni besos: ¿cómo es la vida diaria en Qatar y en Medio Oriente?

Asesinatos, machismo y violencia. En los últimos meses los países de Medio Oriente han estado en el foco del mundo, y no solo por el hecho de que se juega la Copa Mundial en Qatar, sino también por las protestas que tiene como protagonistas a parte de las mujeres en Irán, tras el asesinato de Mahsa Amini por no usar el velo de manera “correspondiente”.

Imam Marwan Gill pertenece a la Comunidad Musulmana Ahmadía Argentina y habló con BigBang sobre la vida en Medio Oriente, la sociedad, el Islam y sobre las leyes y prohibiciones con las que se encuentra un turista en Qatar.

Si bien para los Argentinos es normal saludarnos con un beso y un abrazo (de hecho nos pareció raro tener que dejar de hacerlo durante la pandemia) en algunas naciones no esta permitido. Los países árabes tienen una cultura muy conservadora en comparación con nuestras ideologías, sobre todo con respecto a la sexualidad y al machismo.

Para comenzar y entender de manera correcta como son las leyes en Medio Oriente, Gill relató que “hay mas de 70 formas de interpretar el islam. Porque hay diversas ramas musulmanas. Ahora sucede que hay países que lo interpretan de manera distinta. Entonces hay que tener en cuenta que una cosa es lo que dice el islam y otra cosa es lo que pasa en ciertas sociedades musulmanas, incluso en los países que se llama islámicos”.

“Lo que sucede ahora en algunos países es que hay una contradicción total entre lo que enseña el Corán/islam y lo que se hace en nombre del islam. Por ejemplo con la coacción y la imposición en nombre de la religión. El Corán categóricamente enseña que no debes hacer coacción en la religión y en la fe. Y la fe es un asunto íntimo y personas y nadie tiene el derecho de imponer mandamientos religiosos en nombre de dios. Pero vemos que hay países y sociedades que sí imponen mandamientos o valores religiosos en nombre de dios. Otro ejemplo es el uso de la violencia o terrorismo. Incluso hay sociedades donde esto está justificado con la tapa de la religión, y en nombre de Dios. Pero el Corán dice que quien mata una vida es como si hubiese matado a toda la humanidad", afirmó Marwan.

Con respecto al uso del velo en las mujeres, el entrevistado comentó que a las mujeres se les impone cierto código de vestimenta en nombre de la religión y que en muchas sociedades ni si quiera tienen acceso a la educación. “Esto es una contradicción a las verdaderas enseñanzas del Islam, que especifica el derecho de las mujeres a la educación y dice que el velo esta permitido usarse siempre y cuando sea por decisión y convicción de la mujer. Ningún hombre y ninguna sociedad tiene el derecho de imponerle el velo ni quitárselo si esa fuera su decisión”. Sin embargo La ONG Irán Human Rights reveló que en las últimas dos semanas en Irán, han matado al menos a 92 personas que se manifestaban por el brutal asesinato de Mahsa.

“A veces sucede que hay diferentes leyes que conforman su propia interpretación en diferentes países, que incluso le imponen a las turistas usar el velo. Y si no lo imponen, se le recomienda como código de vestimenta vestirse “discreta” y no mostrar sus partes ni exponer su cuerpo como un 'objeto' y 'no cosificarse'. Pero el islam dice que no esta permitido imponer el velo e incluso habla de la libertad de religión. Por otro lado sí el islam recomienda para la mujer creyente, que use el velo como expresión simbólica en la cual no quiere que la sociedad la cosifique. En el islam se enseña que una forma de expresar y vivir la espiritualidad es través de un código de vestimenta y conducta. Eso incluye vestirse de manera modesta y no mostrar su intimidad en el espacio público. Tanto para la mujer como para el hombre”, explicó Imam con respecto a las imposiciones que si reciben las mujeres, incluso haciéndoselas cargo de que los hombres las cosifiquen por su vestimenta.

En cuanto a Qatar, atentas las mujeres que van al país, no es obligación utilizar el velo, y solo se recomienda que se lo pongan para entrar a las mezquitas como símbolo de respeto. Con respecto a la homosexualidad, Gill explico que "no esta prohibida la homosexualidad en ese país", pero al igual que con parejas heterosexuales las demostraciones de afecto en público pueden ser penadas con 6 a 9 años de prisión.

“La ley que mas podría afectar a los Argentinos en Qatar en realidad no son leyes sino valores del islam, por ejemplo para el islam no se saluda con el genero contrario. No se toca como un acto de respeto. No esta bien visto invadir la intimidad del otro. Hay que mantener la distancia física y sentimental con el otro género. Como acto de respecto. También cabe destacar que en los países musulmanes no está permitido el consumo de alcohol”, concluyó el integrante de Ahmadía.