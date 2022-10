No se puede creer: la gravedad de las lesiones de Di Maria y Dybala ponen en duda su presencia en el Mundial

Una gran parte de los hogares de la Argentina, así como del resto del planeta, viene tachando palitos como si fueran presidiarios esperando con ansias la libertad. Es que sólo faltan 42 días para que el seleccionado que dirige Lionel Scaloni debute por el grupo C contra Arabia Saudita, y las expectativas, luego de que en la última Copa América se volviese a levantar un título oficial después de 28 años, son muy grandes.

Y como los hinchas viven ansiosos la espera, también lo hacen los jugadores. Aunque a muchos de ellos, las presiones psicológicas y el deporte de alto rendimiento les juegan en contra, y les generan lesiones de cara a la recta final para la lista definitiva de 26 jugadores que deberá presentar el técnico el 14 de noviembre.

Dybala

Sólo en los últimos días, tres integrantes de La Scaloneta tuvieron lesiones de diferente gravedad. El primero de ellos fue Paulo Dybala, quien salió tomándose la pierna luego de meter un gol de penal frente al Lecce el domingo. El delantero de la Roma se sometió hoy a una resonancia magnética para determinar cuánto tiempo le tomará su recuperación tras la lesión en el recto femoral izquierdo.

Según Corriere dello Sport, el ex Juventus "podría recuperarse de la lesión antes del inicio" del Mundial, aunque su presencia allí "pende de un hilo". Por otro lado, en Gazzetta dello Sport, aseguraron que "no se ha comunicado oficialmente el alcance de la lesión, pero se supone que ronda el segundo grado, dado que el argentino, lesionado el pasado 9 de octubre, permanecerá parado unas cinco semanas".

Si bien el tiempo es mejor de lo esperado, teniendo en cuenta que su entrenador José Mourinho había dicho que era difícil que vuelva a las canchas antes de 2023, en la Selección Argentina ya se manifestó la intención de no llevar a la competencia a jugadores que vengan de lesiones graves o que no estén 100% recuperados. Aunque esto no quiere decir que el rubio quede afuera de la lista previa de 32 jugadores que saldrá en los próximos días, ya que todavía apostarán a que llegue pleno a la cita oficial.

Di María

Otro de los que vive cómo peligra su presencia en Qatar, es Ángel "Fideo" Di María, quien salió ayer a los 23 minutos del primer tiempo del partido por Champions League que enfrentó a su equipo, la Juventus, con su rival israelí Maccabi Haifa.

La posible caída de la lista del héroe que metió el gol del triunfo el año pasado en el Estadio Maracaná, encendió las luces de alerta en el cuerpo técnico de La Scaloneta, donde saben que la presencia del mediapunta no sólo aporta desde lo futbolístico, sino que también cumple un importante rol a nivel anímico en su lugar de experimentado del plantel.

El desgarro en la cara posterior del muslo derecho que se confirmó hoy, lo dejaría a Fideo afuera de las canchas por las próximas tres semanas, lo que le dejaría solamente 20 días de fútbol antes del debut argentino, lo que se traduce a dos o tres partidos donde recuperar un poco de estado físico y estar a la altura de lo que demanda Qatar.

Lio Messi

Quien más preocupó tanto a dirigentes del fútbol, cuerpo técnico como a los hinchas, fue el capitán de la Selección, Lionel Messi.

El rosarino salió lesionado la semana pasada durante el encuentro de Champions League que enfrentó a su PSG contra el Benfica de Portugal. En esa oportunidad se fue a los 80 minutos por molestias en su gemelo, y aunque aclararon que no sería de gravedad, lo dejaron afuera de las canchas durante el partido del fin de semana por la Ligue 1, y luego la revancha de ayer contra el equipo portugués.

No es ningún secreto que en La Scaloneta hay pocos lugares tan ganados como el del ex Barcelona. Su ausencia en la próxima cita mundialista sería un golpe fuertísimo para el ánimo de todo el plantel. Por suerte el fin de semana próximo ya estaría jugando para su equipo, aunque el susto que dejó hizo que sus fanáticos prendan velas a los santos y toquen todas las maderas posibles. No vaya a ser que la ilusión se muera en un instante.